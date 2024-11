Joko und Klaas müssen sich ihrem Sender geschlagen geben. Statt 15 Minuten Sendezeit gibt's neue Folgen ihrer Doku-Reihe auf Joyn. In welchem Berufszweig sich die Moderatoren diesmal beweisen müssen und wo du die neuen Folgen sehen kannst, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Am 26. November 2024 lieft die insgesamt neunte Folge der 7. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Da Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Gameshow verloren haben, müssen sie sich in den Dienst des Senders stellen.

Ihre Straf-Aufgabe diesmal: Joko und Klaas müssen als Pizzaboten arbeiten - zu sehen in einer neuen exklusiven Doku auf Joyn.

So liefen die Spielrunden von Folge 9 ab

Als prominente Gegnerinnen und Gegner waren in Folge 9 der 7. Staffel Edin Hasanovic, Nilam Farooq, Riccardo Simonetti und Eva Schulz angetreten, um die Gewinnchancen von Joko und Klaas weitestmöglich zu schmälern. Doch das Duo hatte einen guten Lauf und konnte Runde um Runde für sich entscheiden, sodass sie letztlich mit vier Vorteilen ins Finale einzogen.

Joko & Klaas haben verloren

Beim Finalspiel "Hätte hätte Wörterkette" (Video ganz oben) verlies Joko und Klaas jedoch ihr Glück. Die Niederlage besiegelte das Schicksal der Senderherausforderer: Auf sie wartet eine Straf-Aufgabe im Auftrag von Herrn ProSieben.

Joko und Klaas werden zu Pizza-Boten

Zweimal mussten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der Vergangenheit bereits exklusive Dokus für Joyn produzieren, in denen sie beim Versuch begleitet wurden, sich in anderen Berufen zu behaupten. Sowohl "Joko & Klaas im Zoo" als auch "Salon Joko & Klahaars" erfreuten sich bei den Nutzerinnen und Nutzern des Streamingdienstes großer Beliebtheit.

Kein Wunder also, dass die neueste Straf-Aufgabe in eine ähnliche Richtung geht. Weil Joko und Klaas den Kampf gegen den Sender in Folge 9 verloren haben, müssen sie sich nun dabei filmen lassen, wie sie als Pizza-Lieferanten arbeiten.

Neue Joyn-Doku mit Joko & Klaas

Die erste Folge der neuen Joyn-Doku mit Joko und Klaas als Pizza-Boten ist direkt im Anschluss an "Joko & Klaas gegen ProSieben" bei "Late Night Berlin" zu sehen und auf Joyn verfügbar.

Folge 2 kannst du dann ab 27. November 2024 exklusiv auf Joyn streamen.

