Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023 läuft in Staffel 6. In der ersten Folge müssen Joko und Klaas eine Niederlage einstecken.

Die Strafe: Sie müssen bei der Krönung von König Charles mit kommentieren.

Tipp: Wenn du keine Folge verpassen willst, findest du alle Sendezeiten in der Übersicht. Zudem kannst du schon einmal nachlesen, welche Promis dabei sind.

Die erste neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023 bringt die erste Strafe für das Duo. Hier erfährst du, woran die beiden scheiterten und was genau ihre Strafe ist.

Voller Elan und Siegeswille gehen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ins Spiel - und sichern sich easy den ersten Vorteil fürs Finale.

Joko und Klaas legen gut vor

Im Spiel "9,99 Sekunden" haben sie insgesamt nur so viel Zeit, um eine Reihe von Aufgaben zu lösen. Für die geübten Wettstreiter kein Problem. Das fängt schon gut an, doch anders sieht das schon im nächsten Wettkampf aus.

Kein Vorbeikommen an Michi Beck & Smudo

Michi Beck und Smudo kommen ins Studio, um Joko und Klaas in ihre Schranken zu weisen und das gelingt ihnen auch. Bei der Aufgabe "Treppenwerfen" lassen die Rapper sie alt aussehen und vereiteln einen weiteren Vorteil.

Punkterush bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023

Doch leicht geschlagen geben sich Joko und Klaas nicht. Sie sahnen Punkt um Punkt ab. Mit Bravour kämpfen sie sich durch das VR-Labyrinth, siegen gegen Nina Chuba und Emilio Sakraya in "Worauf stehst du?" und Klaas triumphiert in "Wer stiehlt mir die Show - Turbo" - die Show in der Show, die an Jokos Erfolgsformat "Wer stiehlt mir die Show" angelehnt ist. Dabei schauen auch Palina Rojinski und Sido vorbei.

Ein gut gehütetes Geheimnis

Da lässt sich der Punkt fast verschmerzen, den sie im letzten Spiel vor dem Finale verspielen. Mit langen Greifzangen statt Armen müssen sie sich innerhalb von 9 Minuten durch einen Parcours kämpfen, um den geheimen Vornamen von Herrn ProSieben herauszufinden. Doch dieses Geheimnis bleibt weiterhin verborgen und Joko und Klaas gehen mit 4 Vorteilen in die alles entscheidende Runde.

Um Haaresbreite: Knappe Niederlage

Durch die Erfolge in den vorangegangenen Runden haben Joko und Klaas insgesamt 6 Minuten Zeit. Sie nehmen in zwei Autos Platz, die auf einer Wippe stehen. In der vorgegebenen Zeit müssen sie die Wippe ins Gleichgewicht bringen - 20 Sekunden lang.

Drei Sekunden fehlen, um den Sieg davon zu tragen. Nach Ablauf der Zeit steht ihnen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Jetzt steht die erste Strafe der Staffel an.

Strafe: Joko und Klaas kommentieren die Krönung von King Charles

Am 6. Mai 2023 findet die Krönung von König Charles statt. Diese wird in voller Länge von sechs Stunden in SAT.1 ausgestrahlt. Eine Stunde davon sollen Klaas und Joko kommentieren. Was die beiden von dem royalen Spektakel halten, siehst du in SAT.1. Ob die beiden die Niederlage wieder rausreißen und ProSieben mit 15 selbst gestalteten Live-Minuten eins auswischen, siehst du nächsten Dienstag, am 2. Mai um 20:15 auf ProSieben. Hier findest du alle Infos zur Übertragung der Krönung.