Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht 2023 in die 6. Staffel.

Der Start ist im April. Die genauen Sendetermine findest du in dieser News.

Du wartest schon ewig darauf, dass deine Lieblingsshow endlich weitergeht? Dann hast du Grund zur Freude! Im April 2023 ist der Start der 6. Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben".

Endlich gibt es Nachschub von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Das Chaos-Duo ist bereit, um gegen seinen Arbeitgeber anzutreten.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2023: Das Startdatum

Noch in diesem Frühjahr kommst du in den Genuss neuer Abenteuer von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Am 25. April 2023 ist der Starttag der 6. Staffel.

Alle Sendetermine

Dann warten 5 neue Folgen auf dich. Damit dir keine Episode entgeht, findest du hier alle Sendetermine und Sendezeiten in der Übersicht:

Folge 1: Dienstag, 25. April 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Dienstag, 2. Mai 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: Dienstag, 9. Mai 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Dienstag, 16. Mai 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: Dienstag, 23. Mai 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Das lange Warten hat also schon bald ein Ende. Sobald es mehr Infos zur neuen Staffel gibt, erfährst du es auf prosieben.de.