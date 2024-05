Immer dienstags läuft eine neue Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Neben der Ausstrahlung im TV auf ProSieben gibt es die Show auch im Livestream und online als Wiederholung auf Abruf.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze "Joko & Klaas gegen ProSieben" startete am 9. April 2024 in die Frühlings-Staffel - alle Infos im Überblick.

Alle Informationen zum Livestream , über den du die Show online verfolgen kannst, findest du auf dieser Seite.

Außerdem erfährst du, wann und wo die Wiederholung zu sehen ist.

Keine Folge verpassen: "Joko & Klaas gegen ProSieben" im Livestream

Du möchtest die Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" sehen, hast aber keinen Fernseher in der Nähe? Kein Problem, denn im ProSieben-Livestream auf Joyn verpasst du keine Sendung.

Die nächste Folge läuft am Dienstag um 20:15 Uhr. Wiederholungen gibt's immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowie sonntags im Tagesprogramm auf ProSieben.

Anzeige

Anzeige

Ganze Folgen nachschauen: Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Du hast doch eine Sendung verpasst? Auch dafür gibt es online die Lösung: Die Wiederholungen aller bisherigen Folgen in voller Länge kannst du dir jederzeit online ansehen.

Natürlich hast du auch die Möglichkeit, verpasste Folgen im Fernsehen nachzuholen. Wann genau die Wiederholungen laufen, erfährst du auf der Sendezeiten-Seite.

Anzeige

So siehst du "Joko & Klaas Live": 15 Minuten am Mittwochabend

Immer wenn Joko und Klaas eine Folge gewinnen, solltest du dir den folgenden Mittwoch vormerken! Denn in diesem Fall dürfen die beiden die Primetime ab 20:15 Uhr nutzen und in 15 Minuten Live-Sendezeit machen, was sie wollen. ProSieben hat in dieser Zeit keinen Einfluss aufs Programm.

Diese 15 Minuten sind natürlich auch im regulären ProSieben-Livestream zu sehen.

So siehst du den 24-Stunden-Programmtag von Joko & Klaas am Sonntag

Für die Jubiläumsstaffel hatte ProSieben einmalig einen besonderen Preis ausgelobt: Wenn Joko und Klaas eine Sendung in der Risiko-Variante gewinnen, dürfen sie einen ganzen Tag lang den Job der Programm-Direktoren übernehmen.

In der 2. Folge der Staffel hat es mit dem Gewinn geklappt, daher waren am 21. April 2024 statt den bisher üblichen 15 Minuten live ganze 24 Stunden Sendezeit von Joko & Klaas zu sehen.

Dieser ganze besondere Sendetag war natürlich auch im regulären ProSieben-Livestream online zu sehen. Jetzt gibt es die Live-Sendungen des Tages zum Nachschauen im Streaming.

Anzeige