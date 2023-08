Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird sich am Sonntagabend im ":newstime SPEZIAL: Wo steht Deutschland?" den Fragen von Charlotte Potts und Heiko Paluschka stellen.

Wie bewertet der Kanzler die offenen Auseinandersetzungen in der Regierungskoalition? Was will die Bundesregierung unternehmen, damit wieder mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen? Wie weit geht die Unterstützung der Ukraine?

Olaf Scholz stellt sich den Fragen von :newstime-Chefreporterin Charlotte Potts und Heiko Paluschka, Leiter des Hauptstadtstudios in Berlin. Das Interview sehen Sie am Sonntag, 20. August, um 19:45 Uhr auf ProSieben, in SAT.1 und bei Joyn.