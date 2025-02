:newstime Spezial zur Bundestagswahl - Sonntag kostenlos im Livestream ansehen

Der Tag der Entscheidung ist da: Deutschland wählt eine neue Regierung. Aktuelle Hochrechnungen, politische Analysen und spannende Gäste - am Sonntag LIVE!

Deutschland wählt einen neuen Bundestag – und damit eine neue Regierung. Wir berichten in einem :newstime SPEZIAL live – mit aktuellen Prognosen und Hochrechnungen, Stimmen und Analysen. Am Sonntag (23. Februar) von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr in SAT.1, von 17:45 Uhr bis 19:05 Uhr auf ProSieben sowie LIVE auf Joyn!

Mit ersten Reaktionen der Parteien von den Wahlpartys sowie den ersten Statements der Spitzen-Kandidat:innen. Unsere Reporter:innen sind bei allen relevanten Parteien live vor Ort. Ergänzt wird die Live-Berichterstattung durch Talks mit politischen Analysten und weiteren Gästen im Studio.

