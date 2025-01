107 Tonnen illegale Böller in den Niederlanden beschlagnahmen

Die Niederlande haben einen restriktiven Umgang mit Böllern. Nicht ohne Grund, denn auch in dieser Silvesternacht gab es Tote und Verletzte. 107 Tonnen verbotener Böller wurden beschlagnahmt.

Anzeige

In den Niederlanden sind im vergangenen Jahr insgesamt 107 Tonnen illegale Böller und Raketen beschlagnahmt worden. Dies geht aus der von den Justizbehörden landesweit erstellten Statistik hervor. Knapp 65 Tonnen an verbotenem Feuerwerk wurde demnach alleine im November und Dezember von der Polizei entdeckt.

Während des Jahreswechsels wurden in den Niederlanden Einsatzkräfte vielerorts mit schwerem illegalem Feuerwerk beschossen. Beim Hantieren mit Böllern verletzten sich etliche Menschen schwer. In Rotterdam starb ein 14-Jähriger beim Zünden eines verbotenen Böllers, nach einem Vorfall mit Feuerwerk kam außerdem ein 46-Jähriger in Tiel ums Leben. Alleine in der Augenklinik in Rotterdam wurden 27 Menschen mit durch Böller verursachten Verletzungen behandelt, wie die Klinik mitteilte.

Anzeige

Anzeige

Strenge Regeln für Böller in Niederlanden

In den Niederlanden gelten relativ strenge Regeln für Böller und Feuerwerk. Dies führt kurz vor dem Jahreswechsel immer zu einer regen Einfuhr verbotener Knallkörper vor allem aus Deutschland und Belgien. Die Polizei führt entsprechend Kontrollen durch. Auch Kriminelle handeln mit Feuerwerk, das sie zugleich für Sprengstoffanschläge einsetzen.

2023 beschlagnahmten die Behörden 79 Tonnen an illegalen Böllern und Raketen, 2021 waren es 206 Tonnen.