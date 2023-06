SpaceX: 14-jähriges Wunderkind erhält Vollzeit-Job als Ingenieur

Mit zwei Jahren hat er ganze Sätze gesprochen, mit neun schrieb er sich bei einem College ein und mit 14 erhielt er den Bachelor-Abschluss in Informatik. Ab Juli fängt nun der jüngste Ingenieur eine Stelle bei SpaceX an.

Anzeige

Die meisten 14-Jährigen träumen davon, irgendwann endlich mit der Schule fertig zu sein und danach eventuell ein Studium zu beginnen – dies hat Kairan Quazi bereits alles hinter sich. Der 14-jährige Kalifornier aus Pleasanton wird nun künftig bei dem von Elon Musk gegründeten Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenen Satellitennetzwerk Starlink arbeiten – und im Juli geht es direkt los.

Für seine neue Arbeit zieht das Wunderkind nach Beendigung seines Studiums der Computer-Wissenschaften in Santa Clara (US-Bundesstaat Kalifornien) mit seiner Mutter nach Redmond (US-Bundesstaat Washington). Dort fängt der Jungingenieur seinen neuen 40-Stunden-Job bei Starlink an. Hier werde er sich um die Satellitentechnologie kümmern.

Im Video: Explosion der Mega-Rakete - Starship zerbricht kurz nach dem Start

Die steile Karriere des Teenagers

Bereits mit zwei Jahren habe Quazi in ganzen Sätzen gesprochen, schreibt die "Tagesschau" und beruft sich dabei auf Aussagen seiner Eltern.

In der dritten Klasse hätten dann seine Lehrer:innen gemerkt, dass der junge Schüler unterfordert war. Daher habe er Spezialunterricht erhalten. Wie "Business Insider" ergänzt, habe der Junge mit Wurzeln in Bangladesch die dritte Klasse abgebrochen, um sich mit neun Jahren an einem Community College in Kalifornien einzuschreiben. Außerdem habe er in kürzester Zeit 19 Programmiersprachen beherrscht.

Zwei Jahre später wechselte Kairan Quazi an die Santa Clara University, um Informatik und Ingenieurwesen zu studieren. Bevor der Junge sein Studium angetreten habe, absolvierte er noch ein Praktikum als KI-Forschungsstipendiat bei Intel Labs.

Begonnen mit dem Studium habe der Wunderjunge dann mit elf Jahren. Bisher habe es noch keinen jüngeren Absolventen als den 14-jährigen Kairan Quazi gegeben, so die "Tagesschau". Am Samstag (17. Juni) werde das hochbegabte Kind nun seinen Bachelor-Abschluss in Empfang nehmen dürfen.

Anzeige

Anzeige

Alles also ganz normal?

Aus der Sicht des jungen Ingenieurs habe er nichts in seiner Kindheit verpasst. "Wenn dem so gewesen wäre, hätte ich die Schule nicht so schnell beenden müssen", zitiert ihn die "Tagesschau".

Auch im Studium sei alles "ganz normal gelaufen". "Es gibt da nichts, was anders wäre. Ich habe eine Menge Freunde gefunden. Und nach ein paar Tagen war das nichts besonderes mehr, dass ich da war."

Außerdem sei er auch in einem Basketball-Team oder gebe Mitstudent:innen Nachhilfe. "Ich bin Tutor in Kalkulation, Trigonometrie, Statistik und Computer-Programmierung", so Quazi.

Seine Jobzusage von SpaceX postete der 14-Jährige stolz auf seinem Instagram-Profil. "Nächster Halt...SpaceX!!! Ich habe eine Stelle als Software-Ingenieur bei einem der coolsten Unternehmen der Welt angenommen", schreibt er dazu. "Danke an alle, die meine verrückte Reise mitverfolgt haben!"