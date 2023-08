2,4 Milliarden Euro für Kindergrundsicherung

Mit der Einigung bei der Kindergrundsicherung endet ein großer Streit in der Ampel-Koalition. Indes werden erste Details zu der Übereinkunft bekannt: ab 2025 sollen zunächst Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro eingeplant sein.

Nach dem Durchbruch bei der Kindergrundsicherung gelangen nun erste Details zu der Einigung der Ampel-Regierung an die Öffentlichkeit. Die Bundesregierung plane ab 2025 Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro ein, teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Montag (28. August) mit. Der Bericht verweist dabei auf ein Papier zur Einigung in der Ampel-Koalition.

Demnach soll auch künftig das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum neu bemessen werden. Dieses ist ausschlaggebend für die Höhe des Bürgergeldes. "Damit wird der Bedarf für Kinder an die aktuelle Lebenswirklichkeit angepasst", zitiert Reuters aus dem Papier. "In der Folge werden sich die Regelbedarfe im Kinderzusatzbetrag erhöhen."

Die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte kurz vor der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg eine Einigung bei der Kindergrundsicherung erzielt. Der Zwist zwischen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sorgte lange für Unruhe in der Regierung. Mit dem jetzigen Übereinkommen scheint ein großes Streitthema ein Ende gefunden zu haben.

"Heute Nacht ist die Einigung bei der Kindergrundsicherung erfolgt. Bundesministerin Lisa Paus kann das als Erfolg für sich verbuchen, dass es ihr gelungen ist, die Weichen für das Projekt zu stellen", zitierte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) zuvor aus Grünen-Kreisen zu dem Durchbruch.

