Im US-Wahlkampf spielen Spenden eine wichtige Rolle. Kamala Harris konnte nun an nur einem Abend 27 Millionen US-Dollar einsammeln - so viel wie noch nie, seit sie in das Rennen um die Präsidentschaft eingestiegen ist.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bei einer Spendengala an der New Yorker Wallstreet hat die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris 27 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Es war ihr größtes einzelnes Spendenaufkommen, seit sie das Rennen von Joe Biden übernommen hat.

Im August schlug sie Donald Trump bei den Spendeneinnahmen um Längen.

In keinem Land sind die Wahlkampfkosten so hoch wie in den USA. Bei der Frage, wer die Nase bei der Präsidentschaftswahl im November vorn haben könnte, geht der Blick daher auch immer wieder auf die Spendeneinnahmen.

Und da konnte die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris im August punkten. Sie nahm mehr als dreimal so viele Spenden ein wie ihr republikanischer Gegenkandidat Donald Trump, schreibt der britische "Guardian". Zusammen mit ihrem Vizekandidaten Tim Walz hat sie im August 257 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das zeigen Zahlen der staatlichen Wahlkommission FEC, schreibt die Zeitung. Trump und sein Team kamen demnach nur auf 85 Millionen US-Dollar.

Im Video: Im Fall von Niederlage bei US-Wahl - Trump schließt Kandidatur 2028 aus

Allein bei einer Spendengala an der New Yorker Wall Street kamen für Harris demnach am Sonntag (23. September) 27 Millionen US-Dollar hinzu. Es war ihr größtes einzelnes Spendenaufkommen, seit sie das Rennen von Joe Biden übernommen hat, sagte ein Wahlkampfhelfer laut mehrerer US-Medien.

Harris bereit zu weiterem TV-Duell

Bei der Veranstaltung forderte Harris demnach auch erneut ein weiteres TV-Duell mit Trump: "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es dem amerikanischen Volk und den Wählern schuldig sind, vor dem Wahltag noch einmal zusammenzukommen."

Trump hat ein weiteres TV-Duell bislang abgelehnt. "Sie hat an einer Debatte teilgenommen. Ich habe zwei hinter mir", sagte er bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat North Carolina. "Für eine weitere Debatte ist es zu spät. Ich würde es in vielerlei Hinsicht gerne tun, aber es ist zu spät." Er betonte, er habe bereits ein erstes TV-Duell gegen den vorherigen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden bestritten und dann ein zweites gegen Harris.

Die US-Wahl findet am 5. November statt. Umfragen deuten bislang auf ein sehr knappes Rennen hin.

Anzeige