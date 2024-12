30-Jährige aus Wadern seit Tagen vermisst - Polizei Nordsaarland bittet um Mithilfe

Seit dem 7. Dezember wird im Saarland aus dem Ort Wadern eine 30-jährige Frau vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Informationen oder Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Frau.

Vor knapp einer Woche verschwand die 30-jährige Hanna Oleksandrina Omelianchuk von ihrem Wohnort Wadern im Saarland spurlos. Zuletzt wurde sie am Vormittag des 7. Dezember um 9:30 Uhr gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von der jungen Frau.

Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden

Gesehen wurde Hanna Oleksandrina Omelianchukd noch einmal in Lebach-Landsweiler, wie die Polizei Nordsaarland in ihrer Öffentlichkeitsfahndung mitteilt. Die Frau wird dringend gesucht, da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte oder sogar Leid zugestoßen sein könnte.

Hanna Oleksandrina Omelianchuk wird seit dem 7. Dezember vermisst. © Polizeiinspektion Nordsaarland

Beschrieben wird die 30-jährige Hanna Oleksandrina Omelianchukd als etwa 164 Zentimeter große Person mit inzwischen kurzen, dunkelblonden Haaren. Zuletzt trug sie eine graue Jacke samt dunkelblauer Hose ohne Aufschrift. Es soll sich hierbei um Arbeitsbekleidung handeln. Sprechen soll Hanna Oleksandrina englisch und ukrainisch/russisch.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland bittet alle, die Informationen oder Hinweise zu Hanna Oleksandrinas Verschwinden oder Verbleib geben können, sich telefonisch an die 06871/9001-0 zu wenden.