3x3-Finalabend mit Nowitzki bei Olympia in Paris

Ex-Basketball-Legende Dirk Nowitzki sah sich das olympische 3x3-Spiel der deutschen Frauen am Place de la Concorde aus nächster Nähe an. NBA-Star feierte ausgelassen und unterstütze die Damen mit guter Laune.

Anzeige

Der frühere Basketball-Superstar Dirk Nowitzki fiebert bei den Olympischen Spielen in Paris hautnah mit. Beim 3x3-Finalabend am Place de la Concorde saß der deutsche Fahnenträger von 2008 in der zweiten Reihe und machte Späße mit den Fans. Zu den Klängen von "Sweet Caroline" hob Nowitzki in der stimmungsvollen Arena die Arme und sang textsicher mit. Der inzwischen 46 Jahre alte Ex-Basketballer hat zwar einmal an Olympia teilgenommen, aber nie eine Medaille gewonnen.

Für den deutschen Basketball laufen die Olympischen Spiele bislang hervorragend. Die 3x3-Damen um Svenja Brunckhorst erreichten überraschend direkt das Halbfinale, das am Montagabend genauso ausgetragen wird wie das Finale und das Bronze-Spiel.

Im Video: Schnellster Mann der Welt: Lyles überrascht nach Goldgewinn mit Bekenntnis

Die Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder sind nach drei souveränen Siegen genauso im Viertelfinale wie die Frauen, die nur gegen Topfavorit USA verloren.

Nowitzki plant auch einen Besuch beim olympischen Basketball-Turnier, das nach der Vorrunde in Lille nun in Paris-Bercy beendet wird. Am Dienstag finden, angefangen mit Weltmeister Deutschland gegen Griechenland (11.00 Uhr), alle vier Viertelfinals statt. Auch bei der EM 2022 in Deutschland und der WM 2023 in Asien war der NBA-Meister mit den Dallas Mavericks bei deutschen Spielen zu Gast.