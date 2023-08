7,1 Millionen Dollar: Polizeifoto füllt Trumps Wahlkampf-Kasse

Man kann ihm vieles nachsagen, aber Geschäftssinn beweist Donald Trump immer wieder. Auch sein Polizeifoto hat er offenbar ziemlich gut vermarktet - und damit mehrere Millionen Dollar eingenommen.

Es ist ein Bild für die Geschichtsbücher: das Polizeifoto von Ex-Präsident Donald Trump. Offenbar wirkt sich die Aufnahme aus dem Gefängnis Georgia aber keinesfalls negativ für den 77-Jährigen aus - ganz im Gegenteil. Seit der Veröffentlichung am Donnerstagabend (24. August) wurden offenbar Spenden in Millionenhöhe in die Kasse seiner Wahlkampagne gespült. Satte 7,1 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 6,5 Millionen Euro) seien eingesammelt worden, berichtet das US-Nachrichtenmagazin "Politico" und beruft sich auf das Team der Trump-Kampagne. Vor allem der Verkauf von Merchandise-Produkten, also beispielsweise T-Shirts oder Tassen mit dem Polizeifoto, sorgten für die Einnahmen.

Kampagne startete umgehend

Trump selbst hatte den Mugshot im Anschluss an seinen Termin im Gefängnis selbst in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Sofort begann er eine Kampagne mit dem Verkauf der Merchandise-Artikel. Die Produkte mit der Aufschrift "Never Surrender" (Deutsch: Ergib dich niemals) seien laut "Politico" zu Preisen zwischen zwölf und 34 US-Dollar zu haben.

Der Ex-Präsident hatte nach einer Anklage im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug im US-Bundesstaat Georgia in dem Bezirksgefängnis im Fulton County in Atlanta erscheinen müssen, um sich dort offiziell den Behörden zu stellen. Damit ist er der erste Ex-Präsident der USA, der wegen einer Anklage im Gefängnis vorstellig werden und seine Personalien hinterlassen musste. Bei der Wahl 2024 will Donald Trump erneut für die Republikaner für das Präsidentenamt antreten. Die Strafverfolgung gegen ihn bezeichnet er als politisch motivierte "Hexenjagd".