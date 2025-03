8. Mai wird arbeitsfrei - Doch nur in einem Bundesland gilt der neue Feiertag

Für ein Bundesland kommt mit dem 8. Mai zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges in diesem Jahr ein weiterer Feiertag hinzu.

Berlin begeht am 8. Mai zum Ende des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Diktatur einen neuen Feiertag.

Zum 80. Jahrestag soll der Tag jedoch nur in diesem Jahr arbeitsfrei sein.

Für das Bundesland mit den wenigstens gesetzlichen Feiertagen gibt jetzt einen weiteren freien Tag. Bewohner:innen der Hauptstadt Berlin können sich am 8. Mai 2025 über einen arbeitsfreien Tag im Kalender freuen.

Im Rest der Bundesrepublik hingegen soll der 8. Mai zwar als Gedenktag der Befreiung Deutschlands von der nationalsozialistischen Diktatur bestehen bleiben - doch wird er nicht zum Feiertag erhoben und gilt ausschließlich für Berlin.

Gute Nachrichten für Berlin: Ein weiterer freier Tag

Als erstes Bundesland wird in Berlin die Befreiung von den Nazis am 8. Mai zum arbeitsfreien Tag für seine rund 3,7 Millionen Einwohner:innen erklärt. In diesem Jahr jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Das nimmt die Hauptstadt zum Anlass, um aus dem Gedenktag einen vollwertigen Feiertag in diesem Jahr zu machen.

Der 8. Mai wird als Tag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und Ende des Weltkriegs in Europa gesehen.

Gerade wegen der Knappheit gesetzlicher Feiertage in der Hauptstadt dürften sie die Berliner:innen freuen. Im Vergleich zu den dort bislang geltenden neun freien Tage kommen Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg auf zwölf geltende Feiertage.

Diese Feiertage gelten sonst in Berlin

Doch wieso hat Berlin so wenige Feiertage? Der Grund: Viele christliche Feiertage gelten in Berlin nicht.

Wenn in mehrheitlich evangelisch geprägten Bundesländern wie Brandenburg der Reformationstag gefeiert wird oder in den katholischen Bundesländern, wie in Bayern oder im Saarland, Mariä Himmelfahrt gesetzlich frei ist, haben die Berliner einen regulären Arbeitstag.

Hier haben die Berliner:innen jedoch frei: