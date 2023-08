80 Tote durch Waldbrände auf Hawaii – Anwohner: "Lahaina ist nicht mehr da"

Die Zahl der Todesopfer bei den Waldbränden auf Hawaii steigt weiter. Mindestens 80 Menschen kamen bislang ums Leben. Indes gibt ein deutscher Inselbewohner einen bedrückenden Einblick in die Lage vor Ort.

Das Wichtigste in Kürze Schwere Busch- und Waldbrände ziehen durch den US-Bundesstaat Hawaii.

Mindestens 80 Menschen kamen bislang ums Leben, doch die Zahl der Opfer kann laut dem Gouverneur weiter steigen.

Die Brände zerstörten auch zahlreiche Häuser.

Nach den verheerenden Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii ist die Zahl der Toten Behörden-Angaben zufolge auf 80 gestiegen. Die Feuerwehr sei weiter im Einsatz, um Feuer in verschiedenen Regionen der Insel unter Kontrolle zu bringen, teilte die Regierung des Bezirks Maui am Freitagabend (Ortszeit) mit.

Ein Brandherd nahe einer landeseigenen Tankstation in Kaanapali sei am Abend zu 100 Prozent eingedämmt worden. Hunderte Fahrzeuge hätten dort für Treibstoff angestanden. Am Samstag werde dort kein Sprit ausgegeben, hieß es in der Mitteilung. Wegen des Waldbrandes in der bei Touristen beliebten Strandgegend im Westen der Insel waren Evakuierungen angeordnet worden.

Auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die sich wegen starker Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern schnell ausgebreitet hatten. Die Winde flauten allmählich ab, am Freitag hatten die Bewohner der besonders betroffenen Kleinstadt Lahaina im Westen von Maui in ihr Zuhause zurückkehren können, um die Schäden in Augenschein zu nehmen.

Lösch- und Aufräumarbeiten wurden fortgesetzt. Nach Angaben des US-Senders CNN sind etwa 1700 Gebäude auf Maui zerstört. Mit einer Fläche von rund 1.900 Quadratkilometern ist die hawaiianische Insel etwa halb so groß wie die spanische Urlaubsinsel Mallorca.

Größere Naturkatastrophe als der Tsunami 1980 auf Hawaii

Am Freitag (11. August) hatte die Zahl der Todesopfer noch bei 55 gelegen, teilte der Bezirk Maui mit. Die Zahl werde jedoch noch "signifikant steigen", bedauerte der Gouverneur des US-Bundesstaats, Josh Green, gegenüber dem Sender CNN. Ein Teil der Such- und Rettungskräfte könne erst jetzt die zerstörten Gebäude betreten, erklärte er.

Nach einem Rundgang durch Hawaii sprach Green von der "wahrscheinlich größten Naturkatastrophe" in der Geschichte des Urlauberparadieses. Der Gouverneur stellte eine düstere Prognose auf: Der Sachschaden werde in Milliardenhöhe liegen, der Wiederaufbau werde Jahre dauern. Etwa 80 Prozent des zuvor malerischen Touristenziels Lahaina im Bezirk Maui sei zerstört.

Deutscher Inselbewohner: "Alles komplett weg"

Der deutsche Wahl-Hawaiianer Anatol Eisele berichtete von einer verheerenden Lage vor Ort. "Lahaina ist nicht mehr da", sagte der 50-Jährige laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er sei 30 Jahren auf Hawaii, nun sei sein Restaurant komplett zerstört. "Alles komplett weg", so Eisele.

"Wir haben über 100 Jahre alte Bäume, die sind einfach umgepurzelt wie Zahnstocher", schilderte der Deutsche die heftigen Winde vom Dienstag (8. August). Wegen des Sturms habe er zunächst ausgeharrt. "Und plötzlich haben wir lautes Knallen von explodierenden Autos gehört und schwarzen Rauch gesehen."

Die heftigen Sturmböen hätten das Dach seines Restaurants weggeblasen. Mit einigen Mitarbeitern sei er "gerade noch so zum Schluss" rausgekommen und ins Auto gesprungen. Lahaina sei wie von einer "Feuerbombe" getroffen.

Der Restaurantbetreiber steht vor den Trümmern des abgebrannten Fisch-Restaurants. Lahaina ist Augenzeugen zufolge größtenteils zerstört. © Anatol Eisele/dpa

Gouverneur Green: "Schreckliche Katastrophe"

Der Hawaii-Gouverneur Green bezeichnete die lodernden Brände am Donnerstag (10. August) als eine "schreckliche Katastrophe". "Dank des heldenhaften Einsatzes der Ersthelfer" seien viele Todesopfer verhindert worden, schrieb er auf der Online-Plattform X, früher bekannt als Twitter.

US-Präsident Joe Biden sprach indes den Angehörigen der Opfer sein "tiefstes Beileid" aus. "Unsere Gebete gelten denen, deren Häuser, Geschäfte und Gemeinden zerstört werden", teilte er auf X mit. Dem Bundesstaat Hawaii sagte er Hilfe zu. Die Nationalgarde und die Marine stünden den Einsatzteams zur Seite. Das Verkehrsministerium werde dabei helfen, Urlauber:innen von Maui auszufliegen, hieß es in einer Mitteilung.

Mauis Bürgermeister Richard Bissen hatte zuvor von einem "zutiefst düsteren Tag" für die Insel gesprochen. Der Bezirk ist von den Bränden am stärksten betroffen. Die stellvertretende Gouverneurin des US-Bundesstaats, Sylvia Luke, warnte vor Reisen nach Hawaii: "Dies ist kein sicherer Ort." Maui rief inzwischen Reisende dazu auf, die Insel so schnell wie möglich zu verlassen.

Weite Teile Mauis seien nach Angaben des Bezirks zerstört worden, auch der Hafen und die Umgebung hätten Schaden erlitten. Mehr als 271 Gebäude seien von den Flammen erfasst worden.

Hurrikan Dora mitverantwortlich für Brände

Als mitverantwortlich für die Brände gilt der Hurrikan Dora. Dieser zieht südlich der Inseln des US-Bundesstaats vorbei. Auch Gouverneur Green hob die Rolle von "sehr starken Winden in der Region und zugrunde liegenden Dürrebedingungen" bei den schweren Waldbränden hervor. "Die Tatsache, dass wir in mehreren Gebieten Waldbrände haben, die indirekt auf einen Hurrikan zurückzuführen sind, ist beispiellos. Das ist etwas, was die Bewohner von Hawaii und der Staat noch nicht erlebt haben", erklärte die stellvertretende Gouverneurin Luke.

Zuvor hatte der US-Sender CBS am Dienstag (8. August) von apokalyptischen Szenen auf Hawaii berichtet. Demnach mussten zahlreiche Menschen ins Meer springen, um sich vor den Flammen zu retten. Die Küstenwache soll CBS News mitgeteilt haben, sie habe in der Stadt Lahaina ein Dutzend Menschen gerettet, die sich ins Wasser geflüchtet hätten.