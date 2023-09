Grönland versus Australien: Ab wann gilt eine Insel als eigenständiger Kontinent? 

Was zeichnet eigentlich einen Kontinent und was eine Insel aus? Am Beispiel Australien und Grönland wird dies deutlich.

Wer keine Erklärung benötigt, dem genügt vermutlich diese Aussage: Australien ist ein Kontinent – Grönland eine Insel. Die Begründung allerdings - die ist etwas komplizierter.

Im Video: 375 Jahre verschollen: Kontinent "taucht" aus der Versenkung wieder auf

Grenze zwischen Australien und Grönland

Traditionell verläuft eine Grenze zwischen Australien und Grönland. Daher könnte man annehmen, dass es sich bei beiden Ländern um eigenständige Kontinente handeln müsse.

Von einem Kontinent spricht man, wenn sich ein Land auf einer sogenannten "Kontinentalplatte" befindet, die die Erdoberfläche unterteilt. Diese vielen großen und kleinen Platten bewegen sich in unterschiedlicher Richtung über den Globus.

Da nun beide Länder gleich groß auf einer Weltkarte erscheinen, liegt die Vermutung nahe, dass es sich auch bei beiden um Kontinente handeln muss. Allerdings täuscht dies, denn Weltkarten stellen die Größenverhältnisse oftmals verzerrt dar, erklärt der SWR. Dabei erscheinen die Polarregionen viel größer als gleich große Gebiete in den Tropen. Aus diesem Grund ist Australien auch rund zwei Drittel größer als Grönland.

Insel oder doch Kontinent?

Allerdings liegt Australien – zusammen mit Neuseeland und Tasmanien – auf einer eigenen Kontinentalplatte und gilt somit als Kontinent.

Grönland hingegen ist geologisch gesehen ein Teil von Nordamerika – seine Verwaltung gehört allerdings zum Königreich Dänemark. Eine "grönländische Kontinentalplatte" gibt es nicht. Daher ist Grönland eine Insel. Sie ist mit 2,16 Millionen Quadratkilometern flächenmäßig die "größte Insel der Welt, die keinen eigenen Kontinent bildet", ergänzt "Visit Greenland".

Da die Wissenschaft damals – zu Zeiten der Bestimmung der Kontinente – noch nichts von Kontinentalplatten wusste, ist dies allerdings nur eine "nachgeschobene Begründung", wie der SWR weiter schreibt.

Daher müsse man eigentlich auch Indien oder die arabische Halbinsel als Kontinente betrachten, denn sie befinden sich ebenfalls auf eigenständigen Platten. Allerdings zählen diese wiederum zu dem Großkontinent Eurasien und werden somit nicht als eigene Kontinente angesehen.