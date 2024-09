Absturz am Untersberg: 37-Jähriger rutscht aus und fällt 60 Meter in die Tiefe

Zwischen Bayern und Österreich ist am Untersberg ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising tödlich verunglückt. Beim Abstieg mit einer Gruppe stürzte er rund 60 Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte.

Am Untersberg an der Grenze zwischen Bayern und Österreich ist ein 37-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Landkreis Freising war Teil einer absteigenden Gruppe, als er auf einer regennassen Wurzel ausrutschte und über teils senkrechtes Gelände rund 60 Meter tief in den Tod stürzte, wie die Polizei mitteilte.

Ein Begleiter des Mannes setzte einen Notruf ab, ein anderer stieg zum Abgestürzten ab, und versuchte, ihn zu reanimieren. Auch hinzugekommene Bergsteiger einer anderen Gruppe halfen dabei. Die Notärztin des Traunsteiner Rettungshubschraubers, konnte kurz darauf aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zwei weitere Bergsteiger erlitten einen Schock. Sie mussten ins Tal geflogen werden, da sie nicht mehr selbstständig absteigen konnten.