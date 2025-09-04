Anzeige
Polizei warnt

Abzocke über soziale Medien: Wie Betrüger mit vermeintlich lukrativen Investitionen locken

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 16:14 Uhr
  • dpa
Über Instagram und WhatsApp lockten Betrüger:innen ihr Opfer in die Falle. (Symbolbild)
Über Instagram und WhatsApp lockten Betrüger:innen ihr Opfer in die Falle. (Symbolbild)© Alicia Windzio/dpa

Ein 34-Jähriger fällt auf eine perfide Masche mit Fake-Börsentipps herein. Über WhatsApp und eine App gaukeln Betrüger:innen Gewinne vor – am Ende ist das Geld weg. Die Polizei warnt vor dieser Falle.

Anzeige

Ein 34-jähriger Mainzer ist Opfer eines professionell organisierten Anlagebetrugs geworden. Laut Polizei verlor er dabei über 20.000 Euro. Die Polizei warnt: "Anlagebetrug über soziale Medien ist keine Seltenheit."

Der Geschädigte wurde über eine Werbeanzeige auf Instagram auf vermeintlich lukrative Investitionsmöglichkeiten aufmerksam. Über einen per WhatsApp versendeten Einladungslink wurde er in eine Gruppe aufgenommen, in der allgemeine Informationen zum Börsenmarkt geteilt wurden. Kurze Zeit später wurde er von einer angeblichen Beraterin kontaktiert und in eine weitere Gruppe eingeladen, in der konkrete Investmentvorschläge gemacht wurden.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Der Mann installierte eine App, in der er sich mittels Personalausweis identifizieren musste. Über diese App wurden ihm erste Gewinne angezeigt, nachdem er in vier Überweisungen über 20.000 Euro investiert hatte.

Anzeige
Anzeige

Profil gehackt

Doch dann kamen ihm Zweifel und er versuchte zunächst vergeblich, die Verantwortlichen zu erreichen. Später erreichte er in der Schweiz eine Frau, deren Profil in den sozialen Medien offensichtlich gehackt worden war. Die Frau sagte, sie sei gerade erst aus dem Urlaub zurück und habe eine Vielzahl ähnlicher Nachrichten erhalten. "Offensichtlich hatte jemand ihr Profil übernommen", berichtete die Polizei.

Auch in den News:

Die Beamt:innen rieten: "Seien Sie besonders vorsichtig bei Investitionsangeboten über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste. Überprüfen Sie Anbieter gründlich und ziehen Sie im Zweifel Fachleute oder die Verbraucherzentrale hinzu."

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
BU: Selenskyj und Macron zeigen sich in Paris geeint, während Macron die neue Schutzallianz für die Ukraine verkündet.
News

"Koalition der Willigen": 26 Länder wollen Truppen in die Ukraine schicken

  • 04.09.2025
  • 17:24 Uhr
USA-TRUMP/
News

Wegen umstrittener Zölle: Trump zieht vor Supreme Court

  • 04.09.2025
  • 16:50 Uhr
32 Millionen Euro für Abriss der Carolabrücke
News

Teurer als gedacht – Abriss der Carolabrücke in Dresden sprengt alle Kalkulationen

  • 04.09.2025
  • 16:30 Uhr
Ukrainischer Präsident Selenskyj in Paris
News

"Koalition der Willigen" in Paris – kann der Westen die Ukraine absichern?

  • 04.09.2025
  • 16:01 Uhr
Japankäfer
News

Erst Zikade, jetzt Japankäfer? Insekten gefährden Landwirtschaft in Deutschland

  • 04.09.2025
  • 15:41 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:210204-99-305202
News

Mode-Legende Giorgio Armani ist tot

  • 04.09.2025
  • 15:30 Uhr
Koalitionsausschuss
News

Koalition: Merz und Bas suchen "Herbst-Kraft" für Bürgergeld und Wirtschaft

  • 04.09.2025
  • 15:12 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-911-012009
News

Verteidigungsminister Pistorius bei :newstime: "Putin verhöhnt den Westen"

  • 04.09.2025
  • 14:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-911-015984
News

Berlin: Auto fährt in Menschenmenge - mehrere Kinder unter Verletzten

  • 04.09.2025
  • 14:14 Uhr
EHEC-Bakterien
News

EHEC-Bakterium breitet sich aus: So erkennt man eine Infektion

  • 04.09.2025
  • 13:47 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 01. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 08:25

  • 05:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 18:00

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12