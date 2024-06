Hinter der nächsten Autobahn-Ausfahrt ist das Tanken oft deutlich günstiger. Eine aktuelle Untersuchung des ADAC bestätigt diese altbekannte Regel für Autofahrer:innen. Pro Tankfüllung kann man schnell bis zu 20 Euro sparen.

Das Wichtigste in Kürze Wer an der Autobahnraststätte tankt, zahlt nach Angaben des ADAC häufig deutlich mehr.

In der Spitze der Untersuchung ermittelte der ADAC Preisunterschiede von bis zu 54 Cent bei Benzin und 50 Cent bei Diesel.

Der ADAC rät, neben dem Abfahren von der Autobahn, lieber abends zu tanken.

Wer in der anstehenden Sommerreisesaison an der Autobahn tankt, zahlt häufig drauf. Das ergab eine ADAC-Stichprobe. Der Verkehrsclub gab am Donnerstag (27. Juni) bekannt, dass ein Preisvergleich von Autobahntankstellen und den Tankstellen hinter der nächsten Ausfahrt bei Super E10 einen durchschnittlichen Preisunterschied von 39 Cent ergeben hat. Bei Diesel lag der Preisunterschied bei 38 Cent.

Abfahren von der Autobahn lohnt sich quasi immer

In der Spitze der Untersuchung, die 40 Tankstellenpaare entlang großer Autobahnen umfasste, ermittelte der ADAC Preisunterschiede von bis zu 54 Cent bei Benzin und 50 Cent bei Diesel. Damit sind die Differenzen geringer als vor einem Jahr, als die höchsten Unterschiede bei 70 Cent lagen. Die durchschnittlichen Preisunterschiede waren jedoch ähnlich wie heute, mit 42 Cent bei Benzin und 36 Cent bei Diesel.

"Das Phänomen, dass Autobahntankstellen unverhältnismäßig hohe Spritpreise verlangen, gibt es seit langem", kritisiert der Leiter des Ressorts Verkehr beim ADAC, Stefan Gerwens laut der Deutschen Presse-Agentur. "Aus Sicht des ADAC sind derart hohe Aufschläge nicht zu rechtfertigen." Er rät Autofahrer:innen, von der Autobahn abzufahren. Wie der Verkehrsclub berichtete, lohne sich ein kurzer Umweg praktisch immer.

Spritpreise steigen pünktlich zur Sommerreisezeit

Nach einer wochenlangen Talfahrt sind die Spritpreise zuletzt wieder gestiegen. Dies fällt etwa zeitgleich mit dem Beginn der Sommerreisezeit in den ersten Bundesländern zusammen, was jedoch wohl eher Zufall ist. Darauf deutet hin, dass nicht nur Benzin, sondern auch Diesel teurer geworden ist - eine Kraftstoffsorte, die in weit höherem Maß von gewerblichen Kunden nachgefragt wird als das überwiegend von Privatpersonen getankte Benzin.

Der ADAC rät neben dem Abfahren von der Autobahn zudem dazu, lieber abends zu tanken. Dann sind beide Kraftstoffe in der Regel einige Cent billiger als am Morgen. Wer abends zwischen 18 und 22 Uhr tankt, spare bis zu 10 Cent pro Liter.

Die in der Stichprobe festgestellten Preisdifferenzen sind in keiner Weise nachvollziehbar und zu rechtfertigen. Deshalb empfehlen wir, die Autobahn zum Tanken zu verlassen oder vor der Fahrt an einer günstigen Tankstelle zur richtigen Zeit zu tanken. Da können die Autofahrenden nicht nur viel Geld sparen, sondern auch den Konkurrenzdruck auf die teuren Tankstellen erhöhen. ADAC-Sprecher Mirco Hillmann

