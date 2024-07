Ferienbeginn in Baden-Württemberg und Bayern: ADAC warnt vor Staus

Wegen des Ferienstarts in Baden-Württemberg und Bayern rechnet der ADAC mit starken Staus am Wochenende. Um nicht auf der Autobahn stecken zu bleiben, raten die Experten bereits am Dienstag und Donnerstag zu fahren.

Anzeige

Reisenden steht nach Einschätzung des ADAC in dieser Woche eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison bevor. Denn Baden-Württemberg und Bayern starten als letzte Bundesländer in die Ferien, zudem erwartet der Verkehrsclub die zweite Reisewelle aus dem Norden.

Wer auf der Hin- und Rückreise nicht im Dauerstau stehen will, sollte demnach zwischen Dienstag und Donnerstag fahren. Die Autobahnen mit dem größten Staurisiko in beiden Richtungen sind dem ADAC zufolge unter anderem in den Großräumen Hamburg, Köln und München. Mit den meisten Zwangsstopps sei an Autobahnbaustellen zu rechnen, bei denen die Fahrspuren reduziert oder besonders lang seien.

Im Video: Völlig überfüllte Strände: Massenansturm an der Ostsee

Grenzkontrollen im Ausland dürften Fahrt verlängern

Wegen Kontrollen an mehreren Grenzen, etwa zu Polen und Tschechien, müssten Urlauber mit Verzögerungen von bis zu einer Stunde rechnen, an den Grenzen zu Griechenland und der Türkei mit mehreren Stunden.

Im Ausland dürfte die Fahrt vor allem auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner-, Karawanken-, Pyhrn- und Gotthard-Route sowie den Fernstraßen zu den Küsten, aber auch in Richtung Skandinavien und den Niederlanden länger dauern.

Anzeige