Horrorflug nach Dubai: Airbus gerät in Turbulenzen - 14 Menschen verletzt

Ein Flug vom australischen Perth nach Dubai wurde zum Albtraum für Passagiere und Besatzungsmitglieder. Mindestens 14 Menschen wurden wegen Turbulenzen verletzt.

Das Wichtigste in Kürze Während eines Emirates-Fluges mit einem Airbus A380 von Perth (Australien) nach Dubai kam es am Montag (4. Dezember) zu Turbulenzen.

Berichten zufolge seien die Menschen an die Decke geschleudert worden und danach wieder zu Boden.

Mindestens 14 Menschen des Fluges erlitten dabei Verletzungen.

Ein Airbus A380 der Fluggesellschaft Emirates geriet am Montag (4. Dezember) - während seines Fluges vom australischen Perth nach Dubai - kurz vor der Landung in schwere Turbulenzen. Dabei wurden mindestens 14 Menschen an Board verletzt, berichtet die australische Nachrichtenplattform "news.com.au".

Was war geschehen?

Fluggäste, die nicht angeschnallt waren, seien offenbar gegen die Flugzeugdecke geprallt.

So macht sich eine Passagierin auf X (vormals Twitter) mit den Worten Luft: "Der @emirates-Flug von Perth nach Dubai war furchtbar. Ich hasse das Fliegen, deshalb stehe ich nur selten auf, es sei denn, ich muss es. Der Pilot kündigte Turbulenzen an und bat mich, mich zu setzen. Buchstäblich eine Sekunde später schlugen ich und andere gegen die Decke. Man kann meine Haare in der Spalte sehen. Die Besatzung war so hilfsbereit."

Zudem seien Gegenstände durch die Kabine geflogen, ergänzt "T-online".

Ein Mann, der ein Gamer auf der Online-Plattform Twitch sein soll, sei nach eigenen Angaben sogar mit einem Nackenbruch in ein Krankenhaus gebracht worden, schreibt "T-online" und verweist auf einen Post bei X.

Airline bestätigt Turbulenzen

Auch habe ein Sprecher der Airline bestätigt, dass eine "kleine Anzahl von Besatzungsmitgliedern und Passagieren" während des Fluges Verletzungen erlitten.

Weiter heißt es bei "news.com.au": "Wir können bestätigen, dass der Flug EK421 von Perth nach Dubai am 4. Dezember während des Fluges kurzzeitig in unerwartete Turbulenzen geraten ist."

Das Flugzeug landete gegen 4.45 Uhr in Dubai. Laut "T-Online" wurden die verletzten Passagiere noch an Bord von medizinisch ausgebildeten Besatzungsmitgliedern erstversorgt. Nach Ankunft seien die Reisenden dann von medizinischem Personal empfangen und betreut worden.