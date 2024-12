Aktueller Rückruf bei Bünting: Tee könnte Leber schädigen

Eine Bio-Teesorte wird zurückgerufen. Grund ist ein festgestellter erhöhter Wert an Pyrrolizidinalkaloiden (PA).

Anzeige

Die J. Bünting Teehandelshaus GmbH & Co aus Leer (Niedersachsen) ruft eine seiner Teesorten zurück. Grund für den Rückruf ist ein in Stichproben festgestellter erhöhter Wert an Pyrrolizidinalkaloiden (PA).

PA sind "sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die einige Pflanzenarten selbst bilden, um sich vor natürlichen Fressfeinden zu schützen", heißt es im Warenrückruf. Demnach kann der Verzehr mit PA belasteter Lebensmittel zu gesundheitlichen Problemen führen - unter anderem zu Leberschädigung, schreibt die Verbraucherzentrale.

Von dem Rückruf betroffen ist lediglich der Bio-Brennnessel-Tee der Firma Bünting mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) August 2027 und September 2027.

Weitere Chargen dieses Produktes wie auch andere Produkte der Marke Bünting Tee bleiben von dem Warenrückruf unberührt.

Im Video: Glühweintassen-Rückruf in Frankfurt

Anzeige

Anzeige

Diese Produkte sind vom Rückruf betroffen

Artikel: Bio-Brennnessel-Tee

Inhalt: 20 x 2-Gramm-Packung

EAN: 4008837-223094 (Einzelschachtel)

EAN: 4008837-223599 Karton (Charge 435733 und 438844)

MHD: 08/2027 und 09/2027

Chargennummern/Los-Nr.: L2435 27/L2435 28/L2435 29/L2438 16/L2438 17/L2438 18/L2438 19

Inverkehrbringer: Johann Bünting Teehandelshaus GmbH & Co.

In folgenden Bundesländern wurde der Tee verkauft:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Verbraucher:innen, die dennoch eines der betroffenen Produkte erworben haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises in ihrer jeweiligen Einkaufsstätte zurückgeben – auch ohne Vorlage des Kassenbons.