Al Bano & Romina Power: Vermisste Tochter nach 30 Jahren wieder aufgetaucht?

Ylenia, die Tochter des Schlager-Duos Al Bano & Romina Power, ist seit 30 Jahren verschwunden und längst für tot erklärt worden. Ein Fahnder soll nun Neuigkeiten zu ihrem Verbleib haben.

Gibt es nach 30 Jahren endlich eine Antwort auf die quälende Frage: Wo ist Ylenia? Die Tochter des Gesangsduos Al Bano & Romina Power verschwand einst auf mysteriöse Weise. Es wurde viel spekuliert, 2014 wurde die Tochter für tot erklärt.

Seit drei Jahrzehnten fehlt jede Spur von Yelnia

Beispiele für Menschen, die jahrelang verschwunden waren und wieder aufgetaucht sind, gibt es viele. Erst vor kurzem ist ein Junge aus Bayern nach sieben langen Jahren wieder nach Hause gekommen. Nichts gegen Ylenia, Tochter des Schlager-Duos Al Bano & Romina Power. Seit drei Jahrzehnten fehlt jede Spur von ihr.

Die Eltern schöpften immer wieder Hoffnung und wollten wilden Spekulationen Glauben schenken: War es Selbstmord, Mord, wurde sie entführt oder tauchte sie unter? Die Ehe der Eltern zerbrach an den schweren Belastungen um die geliebte Tochter. 2014 schließlich ließ Al Bano seine Tochter für tot erklären. Romina Power allerdings soll nach wie vor daran festhalten, ihre Tochter sei noch am Leben, wie RTL berichtet.

Der Wunsch der Mutter könnte vielleicht doch Realität werden, will man den neuesten Berichten Glauben schenken. Angeblich will ein früherer Polizist und jetziger Privatdetektiv Ylenia in den USA gefunden haben. Dabei soll es sich um eine Frau handeln, die italienische Wurzeln habe und der damals verschwundenen Ylenia sehr ähnlich sehen soll. Wie "Schlager.de" berichtet, soll ein DNA-Test Klarheit in diese Sache bringen.

Zu wünschen wäre es den Eltern, dass es sich um die verschollene Tochter handelt. Die heute 72-jährige Romina Power vermisst ihr Kind wie am ersten Tag. Zum Geburtstag von Ylenia, die heute 53 Jahre alt wäre, soll Romina die emotionalen Worte geschrieben haben: "Die Liebe, die ich für dich empfinde, wird sich niemals ändern. Und ich werde immer auf deine Rückkehr warten."