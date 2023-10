Al-Kaida ruft ihre Sympathisanten zu Angriffen gegen Juden auf

Airline Swiss sagt Evakuierungsflüge ab +++ Tausende bei Pro-Palästina-Demos in arabischen Ländern +++ Alle Entwicklungen im Newsticker.

+++ Freitag, 13. Oktober, 23:27 Uhr: Die Terrorgruppe Al-Kaida hat ihre Sympathisanten zu Angriffen gegen Juden aufgerufen. "Möge sich der Dschihad gegen die aggressiven Juden und ihre Verbündeten über jedes Land, jedes Meer und jeden Himmel erstrecken", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung, die über die üblichen Propaganda-Kanäle des Terrornetzwerks veröffentlicht wurde. Die "Söhne des Islams" sollten die "Zionisten" angreifen, schrieb die Terrorgruppe weiter.

Die Gruppe rief ihre Anhänger und andere Islamisten dazu auf, sich ihrem Kampf anzuschließen. Weiterhin forderte Al-Kaida von den Kämpfern, Israels Unterstützer ins Visier zu nehmen. "Erschüttert den Boden unter den amerikanischen Militärstützpunkten, ihren Flughäfen und Botschaften in unseren islamischen Regionen. Denn von ihren Depots aus wird diese Munition nach Israel gehen und in den Köpfen und in der Brust unserer palästinensischen Brüder landen", hieß es in einer Mitteilung des Terrornetzwerks.



Welchen Einfluss die Terrorgruppe noch hat, die sich vor mehr als 20 Jahren zu den Anschlägen vom 11. September bekannte, ist unklar. Der Gründer und frühere Anführer der Organisation, Osama bin Laden, wurde 2011 in Pakistan von US-Spezialkräften getötet. Bin Ladens Nachfolger Aiman al-Sawahiri wurde im Sommer 2022 in der afghanischen Hauptstadt Kabul durch einen gezielten Drohnenangriff getötet.

Airline Swiss sagt Evakuierungsflüge ab

+++ 22:19 Uhr: Die Fluggesellschaft Swiss hat aus Sorge vor einer weiteren Eskalation zwei für Samstag geplante Evakuierungsflüge aus Israel abgesagt. Es sei angesichts von Äußerungen Israels mit einer baldigen Bodenoffensive im Gazastreifen zu rechnen, eine Durchführung der Flüge sei daher bis auf Weiteres nicht vertretbar, teilte die Lufthansa-Tochter am Freitag mit. Die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung habe oberste Priorität. Mit dem Schritt wolle Swiss es vermeiden, die Flüge am Samstag kurzfristig absagen zu müssen. Denn in diesem Falle drohten Passagiere am Flughafen in Tel Aviv festzusitzen und wären damit noch größeren Risiken ausgesetzt.

Tausende bei Pro-Palästina-Demos in arabischen Ländern

+++ 19:26 Uhr: Bei pro-palästinensischen Demonstrationen in arabischen Ländern demonstrierten am Freitag (13. Oktober) Tausende Menschen von Ägypten bis nach Pakistan aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen. Der Protest richtet sich auch gegen die Luftangriffe Israels als Reaktion auf den Großangriff der islamistischen Hamas. In arabischen und muslimischen Ländern versammelten sich Tausende Menschen, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen und gegen die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen zu demonstrieren. In Ägypten etwa protestierten Gläubige nach dem Freitagmittagsgebet in der Al-Azhar-Moschee, einer wichtigen islamischen Stätte in Kairo, berichtete die Zeitung "al-Shorouk" online.

Israelische Bodentruppen greifen "örtlich begrenzt" in Gaza an

+++ 18:24 Uhr: Nach Angaben des israelischen Militärs sollen israelische Bodentruppen Einsätze im Gazastreifen durchgeführt haben. Wie "focus.de" unter Berufung auf die "Times of Israel" berichtet, sind Soldaten und Panzer im Einsatz. Ziel der Mission sei es, die Hamas-Terroristen zu bekämpfen und israelische Geiseln aufzuspüren.

Nach Informationen der "Times of Israel" seien die Einheiten jedoch nicht tief nach Gaza vorgedrungen. Dennoch habe das israelische Militär einige Terroristen töten können. Darunter sei nach Angaben eines IDF-Sprechers auch eine Hamas-Zelle, die Raketen auf israelische Panzer geschossen haben soll. Der Sprecher wird mit den Worten zitiert: "Wir werden weiterhin alles Erdenkliche tun, um jegliches Detail über die Vermissten und Geiseln in Erfahrung zu bringen." Bisher gehe man davon aus, dass die Hamas 150 bis 200 Menschen in ihrer Gewalt haben könnten.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, hat das israelische Militär eigenen Angaben zufolge vereinzelt Ziele im Gazastreifen mit Bodentruppen angegriffen. Die israelische Infanterie habe dort unterstützt von Panzern "örtlich begrenzte Angriffe" durchgeführt, sagt ein Militärsprecher. Die Angriffe dienten dazu, palästinensische Raketenstellungen zu attackieren und Informationen über den Aufenthaltsort von Geiseln zu erhalten, die am Samstag von der Hamas entführt worden waren, sagt Konteradmiral Daniel Hagari im Fernsehen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa hat die israelische Armee nach eigenen Angaben innerhalb der vergangenen 24 Stunden bereits mehrere begrenzte Vorstöße auf das Gebiet des Gazastreifens unternommen. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari schrieb am Freitagabend bei Twitter, Ziel dieser Einsätze sei es, "das Gebiet von Terroristen und Waffen zu säubern". Dabei habe es auch Bemühungen gegeben, Vermisste zu finden.

Boden- und Panzertruppen hätten nach Spuren gesucht und "Terror-Infrastruktur zerstört sowie Terrorzellen ausgeschaltet". Darunter sei auch eine Zelle, die israelisches Gebiet mit Panzerabwehrwaffen beschossen hätten.

Das israelische Militär hatte die Einwohner:innen der Stadt Gaza am Freitag aufgerufen, bis 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) ihre Wohngebiete zu verlassen und sich weiter südlich zu begeben. Dies wurde als Vorbereitung auf eine mögliche Bodenoffensive gesehen. Die Vereinten Nationen forderten Israel auf, die Anweisung zu einer Evakuierung zu widerrufen. Es drohe eine "katastrophale Situation".

Lufthansa: Keine weiteren Sonderflüge für Evakuierungen

+++ 17:50 Uhr: Die Airlines der Lufthansa-Gruppe werden keine weiteren Sonderflüge für Evakuierungen aus Israel anbieten. Hintergrund für diese Entscheidung seien neben der ungewissen Sicherheitslage auch ungelöste Fragen der operativen Stabilität in Tel Aviv, erklärt der Konzern. Zu der Lufthansa-Gruppe gehören neben der Hauptmarke auch Swiss, Austrian und Brussels Airlines. Verschiedene Airlines der Gruppe haben ihre jeweiligen Heimatländer mit 15 Sonderflügen unterstützt. Lufthansa flog insgesamt achtmal nach Tel Aviv – viermal aus München und viermal aus Frankfurt. Swiss startete ab Zürich viermal nach Tel Aviv und Austrian Airlines flog zweimal nach Tel Aviv und einmal nach Larnaca auf Zypern.

Von der Leyen zum Krieg in Israel: "Unaussprechlicher Horror"

+++ 16:40 Uhr: Bei ihrem Solidaritätsbesuch in Israel hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Hamas-Angriffe als einen "unaussprechlichen Horror" bezeichnet. Sie habe Kfar Azza besucht, informierte die EU-Politikerin auf der Plattform X - "einem der Epizentren der von der Hamas am vergangenen Wochenende begangenen Gräueltaten", fügte sie hinzu.

Von der Leyen war gemeinsam mit EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola nach Israel gereist. "Die unaussprechlichen Taten, die die Hamas hier begeht, werden in die Geschichte als Schande eingehen", schrieb sie auf X.



Washington sagt Tel Aviv weitere militärische Unterstützung zu

+++ 15:27 Uhr: Tel Aviv kann laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin weiter auf militärische Unterstützung aus Washington zählen. "Wir haben die US-Kampfflugzeugstaffeln im Nahen Osten aufgestockt, und das US-Verteidigungsministerium ist voll und ganz bereit, bei Bedarf zusätzliche Mittel einzusetzen", teilte der Ressortchef bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Galant mit.

Der US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" sei bereits in Israel angekommen, informierte Austin. Einer Entsendung von US-Truppen in die Region aber hatte Washington bis jetzt immer eine Absage erteilt.

Austin bekräftigte zudem erneut die Rückendeckung für Tel Aviv: "Wir werden das Recht Israels unterstützen, sich selbst zu verteidigen, wir werden weiterhin Sicherheitshilfe leisten."

Israelischer Außenminister bedankt sich für deutsche Solidarität

+++ 14:57 Uhr: Der israelische Außenminister Eli Cohen hat sich für die Solidarität Deutschlands nach den Terrorangriffen der Hamas bedankt. "Danke, dass Sie in diesen schweren Zeiten gekommen sind, um Unterstützung und Solidarität mit dem Staat Israel zu zeigen", sagte er seiner Amtskollegin Baerbock. Die deutsche Chefdiplomatin war am Freitag (13. Oktober) zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Gemeinsam mit Cohen besuchten sie Netivot nahe der Grenze zum Gazastreifen.

Israels Chefdiplomat übte erneut scharfe Kritik an der Terrorgruppe Hamas. "Man kann sie nicht einmal als Tiere bezeichnen", unterstrich er. Er hob zudem hervor, dass ein friedliches Zusammenleben mit der Organisation unmöglich sei.

Cohen bedankte sich auch für den Einsatz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Auch er habe seine Solidarität kundgetan, erinnerte er. "Das jüdische Volk, die Bürger Israels und die ganze Welt sagen 'Nie wieder' zu solchen Szenen von Kindern, die in einen Raum gebracht und ermordet werden", fügte er hinzu.

Auf X teilte er nach dem gemeinsamen Auftritt mit Baerbock mit, dass jeder "ins Visier" genommen werde, der an den Hamas-Angriffen beteiligt gewesen sei.

Erneut Raketenalarm in Israel

+++ 14:25 Uhr: In Israel reißt die Gefahr von Luftangriffen nicht ab. Unter anderem in der Küstenstadt Aschkelon und in der Grenzstadt Sderot soll es wieder Raketenalarm gegeben haben, wie die dpa berichtete. Seit Beginn der Hamas-Angriffe am vergangenen Samstag (7. Oktober) schlugen demnach mehr als 6.000 Geschosse auf israelischem Boden ein.

Noch gebe es keine Berichte über Verletzungen. Der dpa zufolge waren die Ortschaften in unmittelbarer Umgebung des Gazastreifens zuvor größtenteils evakuiert worden.

Nach Militärangaben besteht weiterhin die Gefahr von Terrorangriffen. Armeesprecher Jonathan Conricus berichtete von Terroristen, die Ortschaften angreifen wollten. "Die meisten wurden zurückgedrängt, getötet oder gefangen", sagte er.

Schwerer Vorwurf: Israel soll Phosphorbomben einsetzen

+++ 12:33 Uhr: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat Tel Aviv den Einsatz von Phosphorbomben im Gazastreifen und im Libanon vorgeworfen. Die Organisation verwies dabei auf Videos aus beiden Gebieten, in denen israelische Luftangriffe mit weißem Phosphor zu sehen seien.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, wies Israel entsprechende Vorwürfe auf Anfrage zurück. Es gebe keine Kenntnis über den Einsatz von Phosphorbomben in Gaza. Vorwürfe über den Einsatz dieser Waffen im Libanon kommentierte das israelische Militär hingegen nicht.

Phosphorbomben gelten als international umstrittene Waffen. Ihr Einsatz gegen Zivilisten ist zwar verboten, doch ein Verbot im Allgemeinen gibt es nicht.

Hamas: 13 Geiseln bei israelischen Angriffen getötet

+++ 12:17 Uhr: Laut der Terrororganisation Hamas sind 13 Geiseln in Gaza bei Luftangriffen des israelischen Militärs getötet worden. Wie die dpa unter Berufung auf die Al-Kassam-Brigaden berichtete, befinden sich auch ausländische Staatsangehörige unter den Opfern.

Die Behauptungen der Hamas können bislang nicht unabhängig überprüft werden.

Warnung vor Kollaps des Gesundheitssystems im Gazastreifen

+++ 12:01 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt mit Blick auf die Luftangriffe Israels vor einem Desaster für das Gesundheitssystem im Gazastreifen. Die Gesundheitseinrichtungen in dem palästinensischen Gebiet stehe "am Rande des Zusammenbruchs".

Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) machte auf die Gefahren für die Zivilbevölkerung aufmerksam. "Krankenwagen können die Verwundeten nicht erreichen", teilte die Organisation mit.

Besonders die kritische Lage um die Stromversorgung setzt die Krankenhäuser Berichten zufolge unter großen Druck. "Ohne Strom laufen Krankenhäuser Gefahr, zu Leichenhallen zu werden", so Fabrizio Carboni, IKRK-Regionaldirektor Nahost, auf der Plattform X.

Hamas nennt Israels Evakuierungs-Aufruf "Propaganda"

+++ 10:01 Uhr: Die islamistische Hamas hat den Aufruf Israels zur Evakuierung im Gazastreifen als "Propaganda" bezeichnet. Am Freitag teilte die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation mit, Zivilist:innen sollten nicht auf die "Propagandanachrichten reinfallen".

Bewohner:innen des Gazastreifens sollen sogar am Verlassen des Nordens gehindert werden, so Berichte aus Sicherheitskreisen. Laut Augenzeugenberichten aus dem Gazastreifen seien bereits mehrere Menschen von der Hamas gestoppt und zur Rückkehr in den Norden aufgefordert worden. Es herrsche Panik in dem Gebiet, klare Anweisungen fehlten.

Israel ruft zur Evakuierung von Nord-Gaza auf

+++ 7:34 Uhr: Israels Militär hat die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen zur Evakuierung aufgefordert. "Das Militär ruft alle Zivilisten von Gaza auf, ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit und zu ihrem Schutz nach Süden zu verlassen", teilte die Armee am Freitagmorgen mit.

"Die Terrororganisation Hamas führt einen Krieg gegen den Staat Israel, und Gaza ist ein Gebiet, in dem militärische Operationen stattfinden", begründete das Militär den Aufruf. "Sie werden erst dann nach Gaza zurückkehren können, wenn eine weitere Ankündigung erfolgt, die dies erlaubt", hieß es weiter. Niemand solle sich dem Bereich des Sicherheitszauns zum Staat Israel nähern.

Vom Militär hieß es, Hamas-Terroristen versteckten sich in Gaza in Tunneln unter Häusern und in Gebäuden, in denen sich unschuldige Zivilisten aus dem Gazastreifen aufhalten.

Beobachter gehen davon aus, dass eine Bodenoffensive Israels nach dem Großangriff der islamistischen Hamas im Gazastreifen bevorstehen könnte. Seit Beginn der Luftangriffe wurden im Gazastreifen bereits mehr als 1537 Palästinenser getötet, unter ihnen rund 500 Minderjährige sowie 276 Frauen.

Laut UN wären von einer solchen Evakuierung mehr als eine Million Menschen betroffen. "Das sind etwa 1,1 Millionen Menschen", sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric der US-Nachrichtenseite Axios.

Bundeswehr hält sich für Evakuierungen bereit

+++ 4:10 Uhr: Die Bundeswehr rüstet sich für die eventuelle Evakuierung deutscher Staatsbürger:innen aus Israel nach Deutschland. In Koordination mit dem Auswärtigen Amt wurden im Angesicht der jüngsten Eskalationen der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern "vorbereitende präventive Maßnahmen" unternommen, wie das Verteidigungsministerium in Berlin in der Nacht bekannt gab. "Im Falle einer weiteren Lageverschärfung stünde der militärische Evakuierungsverband der Bundeswehr bereit", hieß es.

Mit den Maßnahmen solle sichergestellt werden, "dass die Bundesregierung im Falle eines Ausfalls des zivilen Flugbetriebs aus Israel alle notwendigen logistischen Vorkehrungen für eine rasche Abholung durch die Luftwaffe getroffen hat". Zu den getroffenen Maßnahmen gehöre die Entsendung von gemeinsamen Krisenunterstützungsteams des Auswärtigen Amts auch mit Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nach Israel und in umliegende Staaten.

In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung mehrfach Luftwaffenflugzeuge und stark bewaffnete Soldat:innen entsandt, um deutsche Staatsbürger:innen und andere Schutzbedürftige aus Kriegsgebieten zu evakuieren. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte bereits zuvor klargestellt, dass eine grundsätzliche Bereitschaft zur Evakuierung im Falle einer Eskalation in Israel besteht. Der SPD-Politiker sagte am Mittwoch (11. Oktober) laut der "Tagesschau": "Wir stehen jederzeit bereit zu tun, was zu tun ist, wenn die Lage in Israel und die außenpolitische Einschätzung von Kanzleramt und Auswärtigem Amt das hergeben."

Auch von der Leyen besucht Israel

+++ 02:14 Uhr: Nach den Terrorattacken der militant-islamistischen Hamas auf Israel reist auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Freitag (13. Oktober) zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Gemeinsam mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, besuche von der Leyen Israel, "um ihre Solidarität mit den Opfern der Hamas-Terroranschläge zu bekunden" und die israelische Führung zu treffen, teilten die Kommission und das Parlament mit.



Ebenso erwartet wird Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), genauso wie nach Angaben des israelischen Außenministeriums ihr italienischer Kollege Antonio Tajani.

Erste Sonderflüge mit Deutschen aus Israel gelandet

+++ 13. Oktober, 1:20 Uhr: Mit vier Lufthansa-Sonderflügen sind Hunderte Deutsche aus dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Israel nach Hause zurückgekehrt. Die erste Sondermaschine aus Tel Aviv landete mit 372 Passagieren am Donnerstagabend (12. Oktober) auf dem Frankfurter Flughafen. Ein weiteres Flugzeug folgte etwas später. In München landeten zwei weitere Maschinen. Für diesen Freitag (13. Oktober) sind vier weitere Sonderflüge geplant.

Mit den ersten drei von vier am Donnerstag geplanten Sonderflügen hätten mehr als 660 deutsche Staatsbürger:innen und deren Familienangehörige ausreisen können, hieß es aus dem Auswärtigen Amt. Insgesamt hätten an dem Tag 950 Deutsche und ihre Angehörigen Israel verlassen – außer den Sonderflügen sei als weitere Option eine Fähre nach Zypern organisiert worden.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU), hatte die Organisation der Sonderflüge kritisiert. Die Ausreise der Deutschen sei nur schleppend voran gekommen. Baerbock habe "versucht, das Problem der Ausreise mit möglichst wenig eigenem Aufwand an die Lufthansa auszulagern. Das Ergebnis ist anhaltendes Chaos", sagte Hardt der Deutschen Presse-Agentur.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wies die Kritik, das Auswärtige Amt habe nicht genug für eine schnelle Ausreise von Deutschen getan, zurück. "Es ist immer so, dass es Einzelfälle gibt, wo manche dann zu Recht auch sagen, das ist nicht schnell genug gegangen", sagte sie am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". "Aber ich weiß auch, was die deutsche Botschaft vor Ort von Tag eins an gemacht hat." Sie sei selbst in Kontakt mit der isländischen Außenministerin gewesen, damit einige deutsche Schulklassen mit Flügen über Island hätten ausreisen können.

US-Verteidigungsminister Austin will am Freitag nach Israel reisen

+++ 12. Oktober, 21:00 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin will nach dem Großangriff der islamistischen Hamas an diesem Freitag ebenfalls nach Israel reisen. Geplant sei ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Galant und anderen Mitgliedern der Notstandsregierung, kündigte das Verteidigungsministerium in Washington am Donnerstag an. Austin wolle mit dem Besuch das "unerschütterliche Engagement" der USA für die Sicherheit Israels deutlich machen, hieß es. Mit der israelischen Führung wolle er über ihre Einsatzplanung und Ziele in dem Konflikt sprechen. Es gehe auch darum, den Bedarf an Militärhilfe zu erörtern.

Am Donnerstag war bereits US-Außenminister Antony Blinken nach Israel gereist. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) plant am Freitag einen Solidaritätsbesuch in Israel.

London verlegt Schiffe ins östliche Mittelmeer

+++ 12. Oktober, 20:20 Uhr: Großbritannien entsendet Schiffe der Royal Navy ins östliche Mittelmeer und unterstützt Israel mit Aufklärungsflügen. Das teilte der Regierungssitz 10 Downing Street in London mit. Mit der Maßnahme solle die Stabilität in der Region gestärkt, eine Eskalation verhindert und die humanitäre Krise gemildert werden, hieß es in der Mitteilung am Donnerstagabend.

Neben den Unterstützungsschiffen "RFA Argus" and "RFA Lyme Bay" entsendet Großbritannien demnach ein Aufklärungsflugzeug vom Typ Boeing P-8, mehrere Merlin-Hubschrauber und eine Kompanie Marinesoldaten. Die Aufklärungsflüge sollten bereits am Freitag beginnen, um Bedrohungen für die Stabilität in der Region wie dem Transfer von Waffen zu terroristischen Gruppen zu begegnen, so die Mitteilung weiter.

"Unsere militärischen und diplomatischen Teams in der ganzen Region werden auch die internationalen Partner dabei unterstützen, Sicherheit wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass humanitäre Hilfe die Tausenden unschuldigen Opfer dieses barbarischen Angriffs der Hamas-Terroristen erreicht", sagte der britische Premierminister Rishi Sunak der Mitteilung zufolge.

Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf über 1.400

+++ 12. Oktober, 16:29 Uhr: Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist auf mindestens 1.417 gestiegen. Darunter seien 248 Frauen sowie 447 Minderjährige, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Mindestens 6.268 weitere Menschen wurden demnach verletzt.

Die Zahl der Toten in Israel durch die Hamas-Großangriffe ist nach Armeeangaben auf mehr als 1.200 gestiegen. Mindestens 3.290 weitere wurden laut Gesundheitsministerium verletzt. Rund 150 Menschen weitere wurden offiziellen Angaben zufolge in den Gazastreifen verschleppt.

Außenministerin Baerbock fliegt nach Israel

+++ 12. Oktober, 15:35 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas an diesem Freitag (13. Oktober) zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtsin Berlin mit.

Baerbock hatte mehrfach die Solidarität Deutschlands mit Israel versichert. Im Bundestag hatte sie vor einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten gewarnt. "Ja, diese Gefahren gibt es", sagte sie. Alle Anstrengungen richteten sich darauf, "einen Flächenbrand zu verhindern".

Erster Lufthansa-Sonderflug hat Israel Richtung Frankfurt verlassen

+++ 12. Oktober, 13:27 Uhr: Der erste Sonderflug der Lufthansa zur Evakuierung von deutschen Bundesbürger:innen aus Israel ist am Mittag in Tel Aviv gestartet. An Bord der Lufthansa-Maschine mit dem Ziel Frankfurt befinden sich 372 Deutsche, im Laufe des Nachmittags und am Freitag (13. Oktober) sollen weitere Flüge im Auftrag des Auswärtigen Amtes folgen. Für die Flüge hatten sich Deutsche anmelden können.

Nachdem einige Fluggesellschaften die Flüge eingestellt hätten, habe das Auswärtige Amt dafür gesorgt, dass nun doch wieder Sonderflüge der Lufthansa nach Israel gingen, teilte das deutsche Außenministerium mit. "Wir arbeiten weiter an Ausreisemöglichkeiten - per Flugzeug, per Bus, per Schiff", hieß es weiter. Für Donnerstagnachmittag sei eine Fähre nach Zypern organisiert worden, teilte das Auswärtige Amt auf X mit.

Gaza: Größtes Krankenhaus überfüllt

+++ 12. Oktober, 12:58 Uhr: Das größte Krankenhaus im Gazastreifen kann nach palästinensischen Angaben keine Patient:innen mehr aufnehmen. Das Schifa-Krankenhaus in Gaza sei voll, so das Gesundheitsministerium. Die Klinik verfügt über rund 500 Betten. Bereits am Vortag hieß es, die Kliniken in dem Küstenstreifen seien voll belegt.

UN warnen vor Wasserkrise im Gazastreifen

+++ 12. Oktober, 11:58 Uhr: Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) hat vor einer Wasserkrise im Gazastreifen gewarnt. "Die UNRWA-Notunterkünfte sind überfüllt und die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Non-Food-Artikeln und Trinkwasser ist begrenzt", heißt es im aktuellen Lagebericht.

In UNRWA-Notunterkünften und im gesamten Gazastreifen drohe aufgrund beschädigter Infrastruktur eine Wasserkrise. Die Wasservorräte könnten aufgrund der vollständigen Blockade des Gazastreifens durch die israelischen Behörden nicht wieder aufgefüllt werden.

In den Gebäuden des Hilfswerks suchen derzeit etwa 218.000 Menschen wegen der israelischen Luftangriffe Zuflucht. Im gesamten Gazastreifen wurden nach UN-Angaben bisher mindestens 340.000 Palästinenser vertrieben. Die flüchtenden Menschen finden kaum sichere Zufluchtsorte. Der nur 14 Kilometer breite Küstenstreifen wurden von Israel vollständig abgeriegelt, auch der einzige Grenzübergang nach Ägypten ist gesperrt.

EM-Qualifikationsspiel wird verschoben

+++ 12. Oktober, 10:47 Uhr: Wegen der Krisenlage in Nahost wird das EM-Qualifikationsspiel Israels im Kosovo verschoben. "Ein neuer Termin für dieses Spiel wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben", so die Europäische Fußball-Union UEFA über X. Das Spiel war ursprünglich für Sonntag (15. Oktober) angesetzt.

Zuvor wurde bereits das EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz auf den 15. November verlegt. Auch Partien der Qualifikation für die U21-Europameisterschaften 2025 mit israelischer Beteiligung finden vorerst nicht statt.

Energieminister Israels: Kein Wasser oder Strom für Gaza ohne Rückkehr der Geiseln

+++ 12. Oktober, 10:31 Uhr: Israels Energieminister hat die Grundversorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen an die Freilassung der israelischen Geiseln in Hand der islamistischen Hamas geknüpft. "Kein Stromschalter wird umgelegt, kein Wasserhahn geöffnet und kein Treibstofflaster fährt rein, bis die israelischen Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind", schrieb Israel Katz am Donnerstag auf der Plattform X. Humanitäre Gesten werde es nur im Gegenzug für humanitäre Gesten geben. "Und dass uns keiner Moral predigt", schrieb Katz.

US-Präsident Biden: Israel muss nach den "Regeln des Krieges" handeln

+++ 12. Oktober, 4:42 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat Israel aufgefordert, nach den "Regeln des Krieges" zu handeln. "Ich kenne Bibi seit über 40 Jahren und habe eine sehr offene Beziehung zu ihm, ich kenne ihn gut", sagte Biden über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den er beim Spitznamen nannte, laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es sei wirklich wichtig, dass Israel trotz all des Ärgers und des Frusts nach den Regeln des Krieges handele, so Biden in seiner Rede. "Und es gibt Regeln des Krieges", fügte er hinzu.

US-Medien zufolge hatte Biden den israelischen Premier bereits in Gesprächen aufgefordert, die Zahl der zivilen Opfer in Gaza so gering wie möglich zu halten und nach dem Völkerrecht zu handeln. In einer Rede sagte Biden mit Blick auf Netanjahu: "Wir haben auch darüber gesprochen, dass Demokratien wie Israel und die Vereinigten Staaten stärker und sicherer sind, wenn wir nach rechtsstaatlichen Grundsätzen handeln."

Biden sprach vor führenden Vertreterinnen und Vertretern jüdischer Gemeinden. Er richtete dabei auch eine Warnung an den Iran: "Wir haben es den Iranern klargemacht: Seid vorsichtig." Der Demokrat war sichtlich emotional: "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Bilder von Terroristen, die Kinder enthaupten, sehen ... bestätigt bekommen würde", sagte der US-Präsident weiter. "Es geht nicht um Rache, es geht um Anstand, einfach nur um Anstand", betonte er.

Die Angriffe der Hamas in Israel bezeichnete Biden als "den tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust". Die Angriffe seien "pure Grausamkeit" gewesen, so Biden. "Und ich würde behaupten, dass dies der tödlichste Tag für Juden seit dem Holocaust ist", fügte er hinzu.

Der 80-Jährige versicherte, dass seine Regierung alles tun werde, um die von der Hamas verschleppten US-Amerikaner:innen in Sicherheit zu bringen. Über die Details könne er allerdings nicht sprechen. Wie die dpa berichtete, wurden mindestens 22 US-Bürgerinnen und -Bürger bei den Angriffen der islamistischen Hamas in Israel getötet.

Bundesregierung stellt Israel Kampfdrohnen "Heron TP" zur Verfügung

+++ 12. Oktober, 4:15 Uhr: Bericht: Die Bundesregierung will Israel im Kampf gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas mit der Abgabe von Kampfdrohnen unterstützen. Wie mehrere Medien berichten, soll Verteidigungsminister Boris Pistorius einer israelischen Anfrage vom Wochenende am Mittwoch (11. Oktober) zugestimmt haben. Der israelischen Zeitung "Jerusalem Post" zufolge, gibt Pistorius grünes Licht für die Nutzung der beiden Kampfdrohnen vom Typ "Heron TP", mit denen deutsche Drohnenpiloten in Israel ausgebildet werden. Demnach kann Israel die Flugkörper ab sofort benutzen. Eine Stellungnahme des Ministeriums liegt nicht vor.

Armee: 189 Soldaten unter Todesopfern des jüngsten Hamas-Terrors

+++ 12. Oktober, 3:57 Uhr: Wie die israelische Armee am Mittwochabend (11. Oktober) mitteilte, seien unter den mehr als 1.200 Todesopfern der Terrorattacken der Hamas in Israel auch 189 Soldaten. Die weitaus meisten der bei den Großangriffen getöteten Menschen sind demnach Zivilisten.

Hamas: Israelische Geisel und ihre beiden Kinder freigelassen

+++ 12. Oktober, 3:15 Uhr: Die radikalislamische Hamas hat die Freilassung einer israelischen Geisel und ihrer beiden Kinder verkündet. "Eine israelische Siedlerin und ihre zwei Kinder wurden nach ihrer Festnahme bei den Zusammenstößen freigelassen", erklärten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Mittwochabend (11. Oktober). Ein im Anschluss im palästinensischen Fernsehsender Al-Aksa ausgestrahltes Video zeigte, wie sich eine Frau bei Tag mit zwei Kindern und drei bewaffneten Hamas-Kämpfern von einer mit Stacheldraht eingezäunten Zone entfernt.



Israelische Medien wiesen die Darstellung der Hamas hingegen zurück und erklärten, die Frau und die beiden Kinder seien nie von Hamas-Kämpfern in den Gazastreifen verschleppt worden.

Ägypten richtet keine Korridore für Gaza-Flüchtlinge ein

+++ 11. Oktober, 21:12 Uhr: Ägypten lehnt Insidern zufolge die Einrichtung von Korridoren für Flüchtlinge aus dem Gazastreifen ab. Die Regierung in Kairo habe entsprechende Vorschläge mit den USA und anderen Staaten diskutiert, verlautet aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Ägypten habe den Vorschlag mit der Begründung zurückgewiesen, dass "das Recht der Palästinenser, an ihrer Sache und ihrem Land festzuhalten", geschützt werden müsse, sagt einer der Insider. Die Regierung in Kairo hat zwar wiederholt zwischen Israel und den Palästinensern vermittelt. Sie besteht jedoch darauf, dass die beiden Seiten die Konflikte innerhalb ihrer Grenzen lösen.

USA: Iran wurde vom Angriff der Hamas überrascht

+++ 11. Oktober, 20:41 Uhr: Die iranische Führung wurde einem Zeitungsbericht zufolge offenbar von dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel überrascht. Die "New York Times" beruft sich auf Angaben aus US-Kreisen, die wiederum auf Geheimdienstinformationen verwiesen hätten. Eine Stellungnahme der Regierung in Washington liegt nicht vor. Die USA haben erklärt, es gebe keine Hinweise auf eine Steuerung des Angriffs durch die islamische Republik.

Den USA liegen nach Darstellung des Militärs gegenwärtig keine Hinweise vor, dass andere Gegner Israels sich auf einen eigenen Angriff vorbereiten. Generalstabschef Charles Brown gibt dies auf einer Pressekonferenz in Brüssel bekannt. Präsident Joe Biden hat am Dienstag in deutlichen Worten vor derartigen Plänen gewarnt.

Zahl der Opfer im Gaza-Streifen steigt auf 1.100

+++ 11. Oktober, 19:47 Uhr: Die Zahl der Toten durch die israelischen Luftangriffe auf Gaza ist nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums auf 1.100 gestiegen. Zudem gebe es 5.339 Verletzte.

Auswärtiges Amt gibt Details zur Ausreise bekannt

+++ 11. Oktober, 18:36 Uhr: Das Auswärtige Amt hat deutsche Ausreisewillige aus Israel über die Möglichkeiten informiert, das Land nach dem Angriff der islamistischen Hamas per Lufthansa-Sonderflug zu verlassen. In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mitteilung der Deutschen Botschaft in Tel Aviv an Deutsche, die sich auf der Elefand-Vorsorgeliste für Kriseninformationen eingetragen hatten, heißt es, die Lufthansa habe zugesagt, an diesem Donnerstag und Freitag jeweils bis zu vier Flüge aus Tel Aviv anzubieten. Es handele sich um Sonderflüge im Auftrag des Auswärtigen Amts.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind vier Flüge pro Tag geplant, von denen zwei nach München und zwei nach Frankfurt gehen sollen. An beiden Tagen sollten die Abflugzeiten um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr (Ortszeit) sein. Es wird demnach damit gerechnet, dass die Flüge eine Kapazität von insgesamt etwa 1000 Menschen pro Tag haben.

In Elefand – die Vorsorgeliste für direkte Krisen-Informationen – hatten sich zu Wochenbeginn nach Angaben eines Sprechers vom Montag 4500 Menschen eingetragen.

Für die Teilnahme an den Sonderflügen wird nach dem sogenannten Landsleutebrief eine Gebühr in Höhe von 300 Euro pro Person fällig, die bei der Buchung des Fluges direkt durch eine Hotline der Lufthansa im Auftrag des deutschen Außenministeriums eingezogen werde. Die Betroffenen werden zudem darauf aufmerksam gemacht, dass die Anreise zum Flughafen in ihrer eigenen Verantwortung liege. "Wägen Sie etwaige Risiken sorgfältig ab", heißt es in dem Schreiben weiter. Änderungen seien aufgrund der volatilen Sicherheitslage jederzeit möglich. Das Auswärtige Amt könne daher nicht garantieren, dass die Flüge tatsächlich wie geplant stattfinden können.

In den Hinweisen heißt es zudem, es könne nur dann ein Flug gebucht werden, wenn man sich in Elefand eingetragen hat. Auch für dort registrierte Familienangehörige könne über die Hotline gebucht werden. Für ausländische Familienangehörige würden die regulären Einreisebestimmungen nach Deutschland gelten - alle Personen müssten im Besitz von gültigen Reisedokumenten und gegebenenfalls Visa oder Aufenthaltstiteln sein.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts prüft die Lufthansa weiterhin, ob von Sonntag an wieder Linienflüge möglich seien. Auch die Fluggesellschaft EasyJet prüfe, in den nächsten Tagen wieder Flüge ab Tel Aviv anzubieten.

Kriegskabinett: Israels Premier bildet Notstandsregierung mit Opposition

+++ 11. Oktober, 17:01 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich mit Oppositionspolitiker Benny Gantz auf die Bildung einer Notstandsregierung geeinigt. Dies bestätigten mehrere Minister von der Regierungspartei Likud. Den Berichten zufolge sieht die Einigung vor, dass Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Galant sowie der ehemalige Verteidigungsminister Gantz von der Partei Nationale Union ein Kriegskabinett bilden.

Als Beisitzer ohne Stimmrecht sollen der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und Likud-Minister Ron Dermer dienen. Gantz will den Berichten zufolge fünf Minister für das Sicherheitskabinett stellen. Netanjahu hatte am Samstag den beiden Oppositionspolitikern Jair Lapid und Benny Gantz den Eintritt in eine Notstandsregierung angeboten. Seit Tagen liefen im Hintergrund Verhandlungen.

Expert:innen gehen davon aus, dass eine breite Koalition notwendig ist, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen in den nächsten Tagen durchsetzen zu können.

Treibstoffmangel: Einziges Kraftwerk im Gazastreifen ist abgeschaltet

+++ 11. Oktober, 14:27 Uhr: Das einzige Kraftwerk im Gazastreifen ist nach Angaben der palästinensischen Elektrizitätsgesellschaft wegen Treibstoffmangels abgeschaltet worden. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch (11. Oktober) mit. Damit gibt es im Gazastreifen keinen Strom mehr. Israel hatte nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas mit mehr als 1.200 Toten eine Blockade des Gazastreifens verhängt.

264.000 Menschen innerhalb des Gazastreifens geflohen

+++ 11. Oktober, 10:32 Uhr: Laut dem UN-Nothilfebüro OCHA sind etwa 264.000 Menschen innerhalb des dicht besiedelten Gazastreifens geflohen. Wie die Hilfsorganisation mitteilte, sind die Vertriebenen in Schulgebäuden, bei Verwandten oder Nachbarn untergekommen. OCHA berichtete von israelischen Luftangriffen auf mehrere Wohngebäude im Gazastreifen. Laut dem Ministerium für öffentliche Bauten und Wohnen in Gaza wurden mehr als 1.500 Wohneinheiten zerstört oder schwer beschädigt.

Außerdem wurden laut OCHA fünf Infrastruktureinrichtungen beschädigt, die die Wasser- und Sanitärversorgung für eine halbe Million Menschen im Gazastreifen sicherstellen. In dem palästinensischen Gebiet, das etwas größer als München ist, leben mehr als zwei Millionen Menschen.

Einzigem Kraftwerk in Gaza geht in 12 Stunden der Strom aus

+++ 11. Oktober, 09:57 Uhr: Dem einzigen Kraftwerk im Gazastreifen und derzeit einzigem Stromlieferanten geht nach palästinensischen Angaben in zehn bis zwölf Stunden der Treibstoff aus. Das teilt der Vorsitzende der Palästinensischen Energiebehörde, Thafer Melhem, im Hörfunk mit. Israel hat als Reaktion auf den Angriff der radikalen Hamas am Montag seine Stromversorgung für den Gazastreifen unterbrochen. In dem schmalen Küstengebiet am Mittelmeer leben dicht gedrängt rund zwei Millionen Menschen.

Israel von Libanon aus beschossen

+++ 11. Oktober, 09:45 Uhr: Im Norden Israels ist eine Stellung des israelischen Militärs nach dessen Angaben vom Libanon aus beschossen worden. Panzerabwehrfeuer sei dazu genutzt worden, teilt das Militär mit. Der Angriff habe sich in der Nähe der israelischen Stadt Arab al-Aramsche, gegenüber dem libanesischen Dorf Dhayra, ereignet. Über mögliche Opfer macht das Militär keine Angaben. Auch wer für den Angriff verantwortlich ist, lässt es offen.

Biden will Zivilisten aus Gaza evakuieren

+++ 11. Oktober, 9:04 Uhr: US-Präsident Joe Biden will offenbar gemeinsam mit anderen Ländern einen Evakuierungsplan für Zivilisten aus Gaza ausarbeiten. Das berichtete der US-amerikanische Sender NBC unter Berufung auf anonyme Regierungsvertreter. Gaza ist dicht besiedelt, bislang sind 900 Menschen in der Küstenenklave gestorben. Laut Bericht streben die Länder aktuell eine Evakuierung über Ägypten an.

Zahl der Toten in Israel steigt auf 1.200 - Militär verlegt Truppen Richtung Gaza

+++ 11. Oktober, 07:20 Uhr: Die Zahl der Toten in Israel durch die Großangriffe der islamistischen Hamas ist auf mindestens 1.200 gestiegen. Das gab der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Jonathan Conricus, am Mittwochmorgen bekannt. Die "überwältigende Mehrheit" der Todesopfer seien Zivilisten. Mehr als 2.700 Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher.

Die israelische Luftwaffe setzte unterdessen ihre Gegenschläge im Gazastreifen fort. Dutzende Kampfjets hätten mehr als 200 Ziele im Gebiet Al-Furqan angegriffen, teilten die IDF am Mittwochmorgen mit.

Die Armee zog derweil an der Grenze zum Gazastreifen, von wo aus die Hamas am Wochenende ihre Angriffe begonnen hatte, massiv Truppen zusammen. 300.000 Reservisten wurden mobilisiert. Offensichtlich ist eine großangelegte Militäroperation geplant.

Lufthansa startet Evakuierungsflüge aus Israel

+++ 22:11 Uhr: Die Lufthansa wird an diesem Donnerstag und Freitag mehrere Sonderflüge zur Evakuierung von Deutschen aus Israel durchführen. Das wurde am Dienstagabend aus dem Auswärtigen Amt mitgeteilt. Es soll sich um vier Flüge pro Tag handeln. Das Krisenreaktionszentrum des deutschen Außenministeriums hatte zuvor unter Hochdruck mit Fluggesellschaften darüber verhandelt, Flugkapazitäten zu erweitern.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Abend weiter, letzte technische Details würden zur Stunde geklärt. Das Außenministeriun in Berlin will die in der Krisenvorsorgeliste "Elefand" registrierten deutschen Staatsangehörigen an diesem Mittwoch darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge bei der Lufthansa gebucht werden können. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in die Liste eintragen, hieß es weiter.

Mit der Erfassung in dem System "Elefand" können Deutsche im Ausland in akuten Krisenfällen schnell von deutschen Vertretungen informiert und in mögliche Krisenmaßnahmen einbezogen werden.

Mehr Todesopfer im Gazastreifen

+++ 21:37 Uhr: Nach israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen steigt die Zahl der palästinensischen Toten weiter an. Insgesamt starben bislang 900 Menschen in der Küstenenklave, wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Dienstagabend meldete. 4.500 Menschen wurden demnach verletzt. Unter den Toten sind demnach 260 Kinder und Jugendliche.

Nach dem großangelegten Terrorangriff militanter Palästinenser auf Israel reagiert Israel mit Gegenschlägen im Gazastreifen. Bei den Attacken sowie einem Massaker auf einem Musikfestival hatten Mitglieder der Hamas und andere Militante rund 900 Menschen in Israel getötet. Zudem wurden mehr als 2.800 Menschen in Israel verletzt. Hamas-Mitglieder entführten zudem rund 150 Menschen in den Gazastreifen.

Die islamistische Hamas, die im Gazastreifen herrscht, wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Bericht: Mindestens fünf Deutsche aus Israel nach Gaza entführt, 22-Jährige tot

+++ 16:16 Uhr: Unter den 150 nach Gaza entführten Geiseln befinden sich offenbar mindestens fünf Deutsche. Das berichtet das ZDF. Demnach sei auch eine 22-jährige Deutsche bei den Angriffen gestorben. Mehrere Medien hatten zuvor über die Studentin aus Berlin berichtet. Sie habe mit ihrem britischen Freund Kibbuz Nir Os besucht, weil er dort aufgewachsen sei. Sie hätte eigentlich noch am selben Tag nach Deutschland zurückfliegen sollen. Eine offizielle Bestätigung für ihren Tod gibt es bislang nicht.

Die Bundesregierung hatte bereits am Wochenende mitgeteilt, dass auch Deutsche unter den Entführungsopfern sein sollen. Das Auswärtige Amt in Berlin ginge davon aus, dass es sich um Menschen handelt, die alle neben der deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit haben, hieß es.

+++ 10. Oktober, 15:16 Uhr: Inmitten des Krieges in Israel hat die EU die Chefdiplomaten Tel Avivs und der Palästinensischen Autonomiebehörde zu einer Krisensitzung eingeladen. Das teilte der EU-Kommissionspräsident Josep Borrell auf der Plattform X mit.

Ob der israelische Außenminister Eli Cohen und sein palästinensischer Amtskollege Rijad al-Maliki die Einladung auch annahmen, teilte Borrell vorerst nicht mit. Aus dem Umfeld des EU-Diplomaten hieß es jedoch laut "Welt", dass beide Parteien an der Krisensitzung teilnehmen würden.

UN warnen vor vollständiger Abriegelung des Gazastreifens

+++ 10. Oktober, 13:49 Uhr: Die UN haben die von Israel angeordnete komplette Abriegelung des Gazastreifens scharf kritisiert. Die Maßnahme war am Montag (9. Oktober) von Verteidigungsminister Joav Galant als Reaktion auf die Angriffe der Hamas-Terroristen angeordnet worden. "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben", hatte Galant verkündet.

Die Unterbrechung der Lieferung von Strom, Wasser oder Benzin sei jedoch nach dem humanitären Völkerrecht verboten, unterstrichen die UN. Laut dem UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, dürfen den Menschen in den betroffenen Gebieten nicht vorenthalten werden, was sie zum Überleben benötigen.

Mehreren Berichten zufolge hatten bewaffnete Palästinenser zudem Hunderte Israelis im Süden des Landes erschossen. Dies sei verabscheuungswürdig, teilte eine UN-Kommission mit. Die entführten Menschen müssten sofort und bedingungslos freigelassen werden, forderte das Gremium. "Geiseln nehmen ist nach dem internationalen Völkerrecht verboten", betonte indes der UN-Hochkommissar Türk.

Iran weist Vorwürfe über Verstrickung in Hamas-Angriffe auf Israel zurück

+++ 10. Oktober, 10:42 Uhr: Der Iran hat Vorwürfe über eine Verstrickung in die Hamas-Angriffe auf Israel zurückgewiesen. Staatsoberhaupt Ali Chamenei warf in einer Rede "Unterstützern des zionistischen Regimes" vor, diesbezüglich unsinnige Worte verbreitet zu haben.

Der Ajatollah positionierte sich indes klar an der Seite Palästinas. "Natürlich verteidigen wir Palästina. Natürlich verteidigen wir die Kämpfe", betonte er. "Natürlich ist die gesamte islamische Welt verpflichtet, die Palästinenser zu unterstützen und wird sie mit Gottes Erlaubnis unterstützen, aber das ist das Werk der Palästinenser selbst", fügte er hinzu.

Zuletzt hatte der oberste US-General Charles Brown Teheran vor einer Einmischung in den Krieg in Israel gewarnt. Die USA wollten "eine ziemlich klare Botschaft senden", sagte er. "Wir wollen nicht, dass sich der Konflikt ausweitet, und wir wollen, dass der Iran diese Botschaft laut und deutlich hört".

Tel Aviv: 1.500 Leichen von Hamas-Kämpfern gefunden

+++ 10. Oktober, 09:20 Uhr: Israelischen Angaben zufolge wurden nach dem Überraschungsangriff der Hamas die Leichen von etwa 1.500 Hamas-Kämpfern in Israel und um den Gazastreifen gefunden. Das teilte Armeesprecher Richard Hecht mit.

Die israelische Armee habe inzwischen "mehr oder weniger" wieder die Kontrolle über die Grenze zum Gazastreifen. Der Armeesprecher sagte zudem, dass Israel nun von der Defensive in die Offensive umgeschaltet habe. "Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Offensive im Gazastreifen", teilte er mit.

Hecht zufolge konnten in der Nacht zu Dienstag (10. Oktober) keine weiteren Hamas-Kämpfer mehr nach Israel gelangt. Er warnte dennoch vor vereinzelten "Infiltrationen".

USA versorgen Israel mit Munition – aber nicht mit Bodentruppen

+++ 10. Oktober, 03:32 Uhr: Die USA haben Israel nach dem schwerwiegenden Angriff der Hamas alle Unterstützung zugesagt. Wie die Nachrichtenagentur AP aus dem US-Verteidigungsministerium erfuhr, will Washington Munition in das Land liefern. Demnach seien bereits Flugzeuge mit dringend benötigten Ladungen und militärischer Ausrüstung auf dem Weg ans Mittelmeer. Weitere Details über die Lieferungen wurden nicht bekannt. Das Pentagon prüfe Bestände im Hinblick darauf, was sonst noch schnell geschickt werden könne.

Neben Waffen werde die USA nach Angaben des US-Präsidialamtes allerdings keine Bodentruppen in Israel einsetzen. Wie John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, mitteilte, werde die US-Regierung aber die Interessen der USA in der Region schützen.

Zuvor hatte das Pentagon als Reaktion auf den Großangriff auf Israel durch die islamistische Hamas bereits einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer geschickt. Zudem habe man Vorbereitungen getroffen, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets in die Region zu verlegen, hieß es laut der Deutschen Presse-Agentur weiter.

Vergeltung: Hisbollah feuert Raketen auf Israel

+++ 9. Oktober, 22:30 Uhr: Die Hisbollah im Libanon hat als Vergeltung für den Tod mehrerer Anhänger Raketen auf Israel abgefeuert. Israels Armee reagierte mit Artilleriefeuer, wie das Militär am Montagabend mitteilte. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

Die Schiitenorganisation Hisbollah beschrieb den Raketenangriff auf israelische Stellungen als Reaktion auf den Tod mehrerer eigener Anhänger. Drei Kämpfer seien in Folge der "zionistischen Aggression" ums Leben gekommen, hatte die Schiitenorganisation zuvor mitgeteilt.

Israels Armee hatte am Nachmittag nach Militärangaben mit Kampfhubschraubern Ziele im Libanon angegriffen und zuvor mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom nördlichen Nachbarland aus nach Israel vorgedrungen waren.

Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah dementierte eine Beteiligung an dem Vorfall, auf den Israel mit Beschuss von Zielen im Süden des Nachbarlandes reagierte.

Sicherheitskreise im Libanon vermuten, dass militante Palästinenser hinter dem Angriff auf Israel stehen.

Izchak Herzog zieht Vergleich zu Holocaust

+++ 9. Oktober, 22:04 Uhr: Nach Angaben von Israels Präsident Izchak Herzog wurden seit dem Holocaust nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet wie bei den Terrorattacken der Hamas am Samstag. "Seit dem Holocaust haben wir nicht mehr erlebt, wie jüdische Frauen und Kinder, Großeltern – sogar Holocaust-Überlebende – in Lastwagen gepfercht und in die Gefangenschaft gebracht wurden", sagte er am Montagabend nach Angaben seines Sprechers.

Auch unschuldige Muslime und andere Gläubige hätten die Hamas-Anhänger gefoltert. Ganze Familien seien kaltblütig ermordet worden. "Wir werden mit voller Kraft und unerschütterlichem Engagement handeln, um diese Bedrohung für unser Volk zu beseitigen", so der Präsident.

+++ 9. Oktober, 20:56: Die radikal-islamische Hamas ist einem hochrangigen Vertreter zufolge offen für Gespräche über einen Waffenstillstand mit Israel. Die Organisation habe "ihre Ziele erreicht", sagt Mussa Abu Marsukdem dem Sender Al-Jazeera in einem Telefoninterview. Auf die Frage nach einer Waffenruhe erklärte Marsukdem, man stehe "etwas in dieser Art" und "allen politischen Gesprächen" offen gegenüber.

Hamas droht mit Tötung israelischer Geiseln

+++ 9. Oktober, 20:39 Uhr: Die Hamas droht mit der Tötung gefangengenommener israelischer Zivilisten, sollte Israel ohne Vorwarnung die Häuser von Zivilisten im Gazastreifen bombardieren. Hamas-Sprecher Abu Ubaida sagt, bislang seien die israelischen Gefangenen im Einklang mit den Vorschriften des Islam unversehrt gehalten worden. Für die Drohung mit einer Tötung der Gefangenen macht er Israel verantwortlich, das nach seiner Darstellung durch Luftangriffe Zivilisten ohne Vorwarnung in ihren Häusern töte.

EU setzt Palästina-Entwicklungshilfe aus

+++ 9. Oktober, 15:16 Uhr: Die EU setzt nach den Attacken der Hamas ihre Entwicklungshilfe für die Palästinenser aus und stellt nun auch die Hilfsgelder in Höhe von 700 Millionen Euro auf den Prüfstand. Es könne nach den Attacken kein "Business as usual" (zu Deutsch: Betrieb wie üblich) geben, schrieb EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi auf X, ehemals Twitter. "Alle Zahlungen werden sofort ausgesetzt. Alle Projekte werden überprüft." "Bis auf Weiteres" würden alle neuen Ausgaben, auch noch für das laufende Jahr, zurückgestellt.

Israel erschießt bewaffnete Eindringlinge aus dem Libanon

+++ 9. Oktober, 14:36 Uhr: Die israelische Armee hat am Montag nach eigenen Angaben mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom feindlichen Nachbarland Libanon aus nach Israel vorgedrungen waren. Man suche nach weiteren Verdächtigen, teilte das Militär mit. Nach israelischen Medienberichten kam es zu Schusswechseln. Das israelische Fernsehen berichtete, Einwohner im Norden des Landes seien angewiesen worden, in Schutzräumen zu bleiben.

Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah hatte am Sonntag die Verantwortung für einen Raketenbeschuss aus dem Südosten Libanons auf israelisches Grenzgebiet übernommen. Auch am Montag gab es im Norden Israels erneut Raketenalarm.

Politiker empört über pro-palästinensischen Jubel in Neukölln

+++ 9. Oktober, 13:32 Uhr: Nach der öffentlich gezeigten Unterstützung für den Angriff der Hamas auf Israel in Deutschland, zeigen sich deutsche Politiker empört. So sagte etwa CDU-Politiker Jens Spahn vor dem Parteipräsidium zu mehreren Journalisten, das müsse Konsequenzen haben. "Das heißt zum Beispiel, dass eben Menschen auch ihren Aufenthaltstitel verlieren müssen, wenn sie so klar sympathisieren." Spahn erwarte von der Regierung, dass nun alle finanziellen Mittel Deutschlands und der EU für die Region eingefroren werden.

Auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Montag, seine Partei wolle ein konsequentes Vorgehen gegen pro-palästinensische Terrororganisation. "Und wir versichern Israel unserer Solidarität." Es gehöre zur deutschen Staatsräson, für das Existenzrecht Israels einzutreten.

Das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun hatte den Angriff auf Israel am Samstag gefeiert, indem es Süßigkeiten auf der Sonnenallee im Stadtteil Neukölln verteilte. Zu Fotos von der Aktion schrieb die Organisation auf der Internetplattform X: "Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes." Die Polizei stellte nach eigenen Angaben Strafanzeige.

Mehr Politiker-Stimmen zu den Jubelszenen aus Neukölln im Video:

Kein Strom, Essen, Treibstoff: Israel riegelt Gaza ab

+++ 9. Oktober, 12:07 Uhr: Israel hat eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Verteidigungsminister Joav Galant sagte, er habe eine entsprechende Anweisung gegeben. "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben." Man habe es mit Barbaren zu tun und werde dementsprechend handeln. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, es sei die Hamas, die selbst bei dem Großangriff am Samstag die Übergänge nach Israel zerstört habe. Ein Grenzverkehr sei daher gegenwärtig ohnehin nicht möglich. Man werde sich auch mit dem Wiederaufbau nicht beeilen.

Die Hamas hatte am Samstag unter israelischen Zivilisten das schlimmste Blutbad in der Geschichte des Landes angerichtet. Bewaffnete Palästinenser drangen über Land, See und Luft vor. Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte islamistische Palästinenserorganisation feuerte zudem Tausende Raketen auf Israel ab. Das Land reagierte mit Gegenangriffen.

Hamas-Terror: Hunderte Leichen auf Festival-Gelände in Israel gefunden

+++ 8. Oktober, 22:00 Uhr: Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen haben Einsatzkräfte allein auf einem Festival-Gelände in Israel bislang mindestens 260 Leichen gefunden. Das berichtete die Nachrichten-Website Ynet unter Berufung auf den Rettungsdienst Zaka am Sonntagabend. Hamas-Kämpfer attackierten am Samstag die Teilnehmer eines Musikfestivals nahe der Grenze zum Gazastreifen und verschleppten auch zahlreiche Menschen von dort in den Gazastreifen. Medien zitierten Augenzeugen, die von einem Massaker sprachen. Im Netz kursieren Videos, die zeigen sollen, wie die Feiernden vor den Schüssen der Angreifer fliehen.

++ 8. Oktober, 14:12 Uhr: Das israelische Sicherheitskabinett hat in Israel den Kriegszustand ausgerufen. Dies erlaube "weitreichende militärische Schritte", teilte am Sonntag das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. "Der Krieg, der Israel durch eine mörderische Terrorattacke aus dem Gazastreifen aufgezwungen wurde, hat am 7. Oktober 2023 um 06.00 Uhr begonnen." In Israel wurden bislang Medienberichten zufolge mehr als 400 Menschen getötet. Israel kündigte eine Evakuierung seiner Grenzorte zum Gazastreifen an.

+++ 7. Oktober, 17:00 Uhr: Kämpfer der islamistischen Hamas haben nach Angaben des israelischen Militärs Israelis in den Gazastreifen entführt. Darunter seien auch Soldaten, bestätigte am Samstag ein Sprecher der Armee, ohne Angaben zur Zahl der Entführten zu machen.

Israelische Medien: Hunderte Tote und Verletzte

+++ 7. Oktober, 16:30 Uhr: Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten israelische Medien am Samstag unter Berufung auf medizinische Kreise. Rund 900 weitere seien verletzt worden.

In einem Überraschungsangriff hatte die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas am Samstag Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Nach Medienberichten töteten sie in Ortschaften in Grenznähe zahlreiche Israelis. Einige Angreifer hätten sich auch mit Geiseln in Häusern verschanzt. Mehrere Israelis seien in den Gazastreifen verschleppt worden. In sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos von israelischen Geiseln, die sich aber nicht unabhängig überprüfen ließen.

Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf den Großangriff Ziele der Organisation im Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza von Samstagnachmittag 198 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt. Die Hamas wird von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.