"Am Rande einer Niederlage": Russischer Ex-Offizier fordert Absetzung von Putin

Für Putin wird die Luft in Russland dünner. Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier schreibt in seinem beliebten Militärblog, der Kremlchef müsse zur Verantwortung gezogen werden. Russland stehe am Rande einer Niederlage.

Anzeige

Der Druck auf Wladimir Putin aus den eigenen Reihen wächst. Der russische Ex-Geheimdienstoffizier und ehemalige Separatistenführer Igor Girkin hat angedeutet, dass er eine Amtsenthebung des russischen Präsidenten unterstütze. Das schrieb er auf seinem Telegram-Kanal, dem über 700.000 Menschen folgen. "Nicht nur untalentierte Generäle und selbstsüchtige Beamte" sollten seiner Ansicht nach zur Verantwortung gezogen werden, "sondern auch der Oberbefehlshaber, der sie ernannt hat und der sich hartnäckig weigert, sie zu ändern", so Girkin.

Im Video: Ist Putin todkrank? Neue Spekulationen heizen Gerüchte um seine Gesundheit an.

Allerdings sei er "gegen einen Wechsel des Oberbefehlshabers in Kriegszeiten", schrieb er weiter. Russland stehe am Rande einer militärischen Niederlage, "und auch die Einnahme kleiner Städte und Dörfer ändert nichts an dieser Situation".

Girkin sieht seine Kritik als Notwendigkeit an

Der Ex-Geheimdienstchef betonte ebenso die Notwendigkeit von Kritik, obwohl diese in Russland seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine vermehrt zu Repressionen geführt hat. "Die Abwesenheit von Kritik wird die Katastrophe nicht verhindern oder gar verzögern", so Girkin. "Wenn meine Kritik für mich selbstmörderisch wird, aber wahrgenommen wird und zumindest eine richtige Reaktion hervorruft, werde ich meine Pflicht als erfüllt betrachten. Weil ich es nicht 'auf andere Art und Weise' machen darf."

Der ehemalige Geheimdienstoffizier, der unter dem Pseudonym Igor Strelkow 2014 den Aufstand der Separatisten im Osten der Ukraine anführte, wird unter anderem für den Abschuss eines Passagierflugzeugs über dem Donbass verantwortlich gemacht. Die Ukraine hat ein hohes Kopfgeld für seine Ergreifung ausgesetzt.

Girkins Vorwurf an Putin, Befehlshaber zu ernennen, die für Misserfolge in Moskaus Angriffskrieg verantwortlich sind, galten wohl der Ernennung des nach mehreren Niederlagen im Ukraine-Krieg kritisierten russischen Generals Alexander Lapin zum Generalstabschef der Heerestruppen. Lapin kommandierte bis zum Oktober die Heeresgruppe "Zentrum" der russischen Truppen in der Ukraine, wurde aber nach herber Kritik aus der Heimat abgelöst.