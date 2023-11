Bedrohungslage an Hamburger Schule: Offenbar Bewaffnete in Klassenraum

An einer Schule im Hamburger Stadtteil Blankenese gibt es laut Polizei derzeit eine unklare Bedrohungslage. Medien sprechen von Amok-Alarm, zwei Bewaffnete hätten sich in einem Klassenzimmer verbarrikadiert.

Anzeige

Der Polizei in Hamburg liegen Hinweise auf eine unklare Bedrohungslage an der Stadtteilschule Blankenese vor. Einsatzkräfte seien bereits vor Ort und hätten das Gebäude gestürmt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen (8. November) auf der Plattform X (früher Twitter) mit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch eine Waffe spiele eine Rolle, sagte ein Polizeisprecher. Der Einsatz laufe seit 11.00 Uhr. Laut "Bild" haben sich in der Stadtteilschule Blankenese zwei Bewaffnete in einem Klassenraum verbarrikadiert. Berichten der Hamburger "Morgenpost" zufolge sollen die Schüler zuvor eine Lehrerin mit einer Pistole bedroht haben.

Schüler aus dem Gebäude begleitet

Die ersten Schüler der Stadtteilschule sind von Polizeikräften aus der Schule begleitet worden. Sie wurden zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne in der Osdorfer Landstraße 365 gebracht, teilte die Polizei Hamburg auf X (ehemals Twitter) mit. Dort könnten sich auch Eltern einfinden.

Mehr dazu in Kürze.

Anzeige