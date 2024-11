Ampel-Aus im Newsticker: Merz fordert Neuwahlen im Januar, Kukies wird Finanzminister

Vor 32 Minuten Emre Bölükbasi

Bundesminister für Verkehr und Digitales, nimmt an einem Pressestatement nach dem Bruch der Ampel-Koalition teil. © Michael Kappeler/dpa

Wissing geht getrennte Wege mit FDP

Volker Wissing will trotz des Bruchs der Ampel-Koalition Bundesverkehrsminister bleiben und tritt aus der FDP aus. Er wolle nicht in eine andere Partei eintreten, sagte Wissing in Berlin.

