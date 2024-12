Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Zahl der Toten steigt auf fünf

Vor 56 Minuten

Bundeskanzler Olaf Scholz und Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, besuchen den Ort der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt. © Jan Woitas/dpa

Haseloff: Fünf Tote bei Weihnachtsmarkt-Attacke in Magdeburg

Nach der Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen. "Wir haben fünf Menschenleben zu beklagen und über 200 Verletzte, davon viele schwerst und schwer verletzt", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Die Bilanz sei noch schrecklicher als am Abend zunächst angenommen. Der Ort des Anschlages werde "auf immer mit der Geschichte der Stadt Magdeburg in Verbindung bleiben", erklärte ein sichtlicher erschütterter Haseloff am Ort des Geschehens. Er werde als Gedenkort Eingang in die Stadtgeschichte finden.

Der Ministerpräsident sprach von einer Dimension, die sich "keiner von uns vorstellen konnte". Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war nach Magdeburg zum Ort des Geschehens gereist.