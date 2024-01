Arbeitskampf bei der Bahn: Gericht lässt Lokführer-Streik laufen

Der geplante Lokführer-Streik lässt sich auch vor Gerichten nicht stoppen. Bahnkund:innen müssen sich auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einrichten.

Das Wichtigste in Kürze Die GDL will mit einem dreitägigen Streik im Tarifstreit Druck auf die Deutsche Bahn ausüben.

Ab dem frühen Mittwochmorgen (10. Januar) müssen sich Fahrgäste auf Behinderungen einstellen, die bis Freitagabend (12. Januar) andauern könnten.

Bahn und GDL haben es jetzt schriftlich: Die Gewerkschaft hat keine wesentlichen Formfehler begangen und die Verhältnismäßigkeit gewahrt.

+++ 9. Januar, 19:57 Uhr: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL kann wie geplant stattfinden. Das Hessische Landesarbeitsgericht hat am Dienstag in Frankfurt einen Antrag der Deutschen Bahn auf eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik abgelehnt. Bahnkunden müssen sich bis einschließlich Freitag auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einrichten.

Bereits in erster Instanz hatte das Arbeitsgericht Frankfurt eine einstweilige Verfügung der Bahn sowie der Transdev am Montagabend zurückgewiesen und den Streik erlaubt. Die DB drang nicht mit ihrem Argument durch, dass die GDL nach Gründung der Leiharbeitergenossenschaft "Fair Train" ihre Tariffähigkeit verloren habe. Diese Prüfung sei im Eilverfahren nicht möglich, sagte der Vorsitzende Richter Michael Horcher zur Begründung.

Streik im Güterverkehr hat bereits begonnen

+++ 9. Januar, 19:14 Uhr: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Güterverkehr der Deutschen Bahn hat begonnen. Wie ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns am Dienstagabend bestätigte, haben die ersten Lokführer um 18.00 Uhr ungeachtet einer noch ausstehenden Gerichtsentscheidung die Arbeit niedergelegt. Vor dem Landesarbeitsgericht in Frankfurt wurde zu dieser Zeit noch über einen Eilantrag der Bahn verhandelt, die den Streik per einstweiliger Verfügung stoppen wollte.

Im Personenverkehr soll der Streik nach Gewerkschaftsplänen am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr beginnen. Das Streikende ist für Freitagabend, 18.00 Uhr, angekündigt.

Fahrplan-Einschränkungen auch bei Streik-Absage

+++ 9. Januar, 17:10 Uhr: Die Zeichen stehen auf Streik. Die GDL hat im Tarifstreit mit der Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen. Schon am Dienstagabend (9. Januar) soll es im Güterverkehr losgehen, ab dem frühen Mittwochmorgen (10. Januar) soll dann auch der Personenverkehr betroffen sein.

Die Deutsche Bahn hatte noch versucht, den Arbeitskampf gerichtlich unterbinden zu lassen, war damit aber vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt gescheitert. Nun kann der Streik nur noch von der durch die Bahn vor dem Landesarbeitsgericht Hessen eingelegten Berufung gekippt werden.

Sicherheitshalber hat sich die Bahn mit einem Notfallplan auf den Lokführerstreik vorbereitet. Dieser solle am Mittwoch in jedem Fall gelten - auch wenn der Streik noch abgesagt werden sollte. Fahrgäste müssen sich also auf weitreichende Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen.

"Die DB hat sich auf den drohenden GDL-Streik vorbereitet und plant den Einsatz von Mitarbeitenden und Fahrzeugen entlang eines Notfahrplans", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dieser eingeschränkte Fahrplan sei bereits in allen Auskunftsmedien eingepflegt. "Er gilt am Mittwoch auch für den Fall, dass der Streik nicht stattfindet." Erst am Donnerstag (11. Januar) wäre dann wieder mit dem gewohnten Bahnverkehr auf der Schiene zu rechnen.

Zum Umfang des Notfahrplans machte die Bahn am Dienstag zunächst keine Angaben. Bei den bisherigen Arbeitskämpfen der GDL im aktuellen Tarifkonflikt fielen rund 80 Prozent im Fernverkehr aus und weite Teile im Regionalverkehr.