Auf dem Weg zur Schule: Neunjähriges Mädchen aus Döbeln spurlos verschwunden

Die Polizei sucht in Sachsen nach der neunjährigen Valeriia, die seit Montagmorgen vermisst wird. Das Mädchen war auf dem Weg zur Schule, kam dort aber nicht an.

Das Wichtigste in Kürze In Sachsen wird seit Montag ein Kind vermisst.

Die neunjährige Valeriia kam nicht von der Schule nach Hause.

Seitdem sucht die Polizei unter Hochdruck nach dem Mädchen.

Im sächsischen Döbeln wird seit Montagmorgen ein neunjähriges Mädchen vermisst. Nachdem Valeriia am Nachmittag nicht aus der Schule nach Hause zurückgekehrt war, erstatteten Angehörige am Abend eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Seitdem suchen die Behörden unter Hochdruck nach dem vermissten Kind. Neben dem Stadtgebiet stehen dabei auch Gewässer wie die Mulde und Teiche im Fokus, auch Taucher und Wasserschutzpolizei sind im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag (4. Juni) mitteilte. "Es wird in alle Richtungen ermittelt."

Das Mädchen hatte sich den Angaben nach am Montagmorgen in Döbeln westlich von Dresden gegen 06.50 Uhr auf den Weg zur Schule in der Bayerischen Straße gemacht. Meist nutze es dazu einen Bus. Ermittlungen ergaben, dass das Kind nicht am Unterricht teilgenommen hatte. Bei der Suche kamen auch ein Fährtensuchhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

So wird Valeriia am Tag ihres Verschwindens beschrieben

Valeriia ist 9 Jahre alt, 130 cm groß und hat schulterlanges blondes Haar. Sie trug am Montag eine blaue Jeansjacke, eine weiße Bluse und eine pinkfarbene Umhängetasche. Wer Hinweise auf Valeriias Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich an die Polizei Döbeln zu wenden.

