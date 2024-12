Auf Notlagen vorbereiten? Bevölkerungsschutz mit dramatischem Appell an Bürger

"Bereiten Sie sich auf Notlagen vor" - so warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Bürger in Deutschland. Sein Appell hat einen alarmierenden Hintergrund.

Der Vizepräsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), René Funk, hat die Bürger:innen zu Maßnahmen gegen drohende Notlagen aufgerufen. "Ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger: Bereiten Sie sich auf Notlagen vor, dies kann auch länger andauernder Stromausfall sein", sagte er gegenüber "t-online".

Konkret rät Funke jedem deutschen Haushalt dazu, für die selbstständige Versorgung über drei Tage hinweg gewappnet zu sein. Mit Blick auf mögliche Stromausfälle warnte er: "Viele Menschen bedenken nicht, was dann alles nicht mehr funktionieren würde: das Licht, der Herd, in Teilen die Wasserversorgung, das Internet, die Geldautomaten."

Licht, Lebensmittel, Radio

"Wichtig sind: Lichtquellen, die nicht vom Strom abhängig sind – also etwa batteriebetriebene Lampen, Kerzen oder Streichhölzer. 1,5 Liter Wasser pro Tag und Person – auch für die persönliche Hygiene", so der BBK-Vize. Zudem seien Lebensmittel etwa in Konserven oder Nüsse, Kekse und Salzstangen wichtige Vorkehrungsmaßnahmen. "Und: ein batterie- oder kurbelbetriebenes Radio, um sich weiter informieren zu können."

Seine Warnungen begründete Funk mit den vermehrten hybriden Angriffen auf Deutschland. Es gebe täglich eine Vielzahl an Angriffen auf Deutschland. "Wir müssen nicht nur militärisch verteidigungsfähig sein, sondern auch im Zivil- und Katastrophenschutz."