Aufatmen im Vermisstenfall: Jessica H. (39) aus Hof wieder da

Eine 39-Jährige aus Bayern wurde seit Sonntag vermisst. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Mithilfe - und konnte nun Entwarnung geben,

Anzeige

Die 39-jährige Jessica N. aus dem bayerischen Hof wurde seit Sonntag (8. September) vermisst. In einer Öffentlichkeitsfahndung vom Dienstag (10. September) hatte die Polizeiinspektion Hof die Öffentlichkeit um Unterstützung gebeten.

Bekannte der Vermissten hatten sie zuletzt in den späten Abendstunden am Sonntag gesehen haben. "Zu diesem Zeitpunkt könnte sie sich in Hof zwischen der Leopoldstraße und dem Bahnhof aufgehalten haben", informierte die Polizei weiter.

Am Dienstagabend dann die Entwarnung: Die Polizei Oberfranken schrieb auf der Plattform X, dass die 39-Jährige im Landkreis Hof angetroffen wurde und bedankte sich für die Mithilfe der Öffentlichkeit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen