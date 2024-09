Aufatmen in Warburg: Vermisster Zwölfjähriger wieder aufgetaucht

Seit Mittwoch war in Warburg im Kreis Höxter ein zwölfjähriger Junge vermisst. Er wurde dort noch in der Nähe seiner Schule gesehen, erschien dann aber nicht zum Unterricht. Nun gibt es Entwarnung.

Anzeige

In Warburg im Kreis Höxter wurde seit Mittwoch (18. September) ein zwölfjähriger Junge vermisst, den die Polizei mit größerem Aufwand suchte. Er stammte aus einem Ortsteil im Landkreis Kassel in Hessen und geht im nordrhein-westfälischen Warburg zur Schule, berichtete die Polizei im Kreis Höxter. Der Junge war noch in der Nähe der Schule gesehen worden, dann aber nicht zum Unterricht erschienen.

Am Sonntag (22. September) dann die erlösende Nachricht: Der Junge wurde "wohlbehalten angetroffen", heißt es in einer Polizeimitteilung. "Bezüge zu einer Straftat bestehen nach aktuellem Kenntnisstand nicht."

Auf Nachfrage der "Neuen Westfälischen" habe die Polizei Kassel erklärt, dass es dem Kind gut gehe. Er sei inzwischen wieder bei seinen Eltern. Die Polizei gehe davon aus, dass er freiwillig verschwunden beziehungsweise weggelaufen sei. Der Zwölfjährige sei "in einem anderen Bundesland" aufgefunden worden. Die näheren Umstände seien noch nicht bekannt und müssten nun geklärt werden.

Im Video: 15-jährige Gianna Emilia Rocco aus Pettendorf vermisst

Vor dem Wiederauffinden hatte die Polizei erklärt, dass man in der Region alle infrage kommenden Punkte abgesucht habe, bisher ergebnislos. Bereits zu diesem Zeitpunkt war man nicht von einer Straftat ausgegangen. "Der Junge ist aber erst zwölf Jahre alt und daher besteht schon eine gewisse Gefährdungslage", hatte ein Polizeisprecher erklärt.

Seit Mittwochmittag war man mit mehreren Suchhunden, mit Drohnen und auch einem Helikopter im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr hatte ebenfalls mitgeholfen.