Am 11. Februar 2024 findet in Las Vegas wieder ein Weltereignis statt: der Super Bowl der NFL zwischen den San Francisco 49ers und Kansas City Chiefs. Mindestens so wichtig wie das Spiel ist dabei die berühmte Halftime-Show mit den größten Weltstars überhaupt.

Der Super Bowl der NFL wird auch hierzulande immer beliebter. Das mag nicht nur am nervenaufreibenden American Football liegen, sondern auch an den Mega-Stars, die vor und während der Halftime-Show das Publikum noch mal so richtig anheizen.

Jedes Jahr erreicht der Super Bowl rund 100 Millionen Zuschauer

Was haben Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Shakira und Jennifer Lopez gemeinsam? Stimmt: Sie sind alle Superstars. Und: Alle waren schon einmal Gast beim NFL Super Bowl und traten als Main Act zur Halftime-Show auf. Gute Werbung - denn laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen hat das Großereignis allein 2023 mehr als 101 Millionen Zuschauer angezogen. Dieses Jahr ist es am 11. Februar wieder so weit und die Kansas City Chiefs treffen in Las Vegas beim Super Bowl auf die San Francisco 49ers.

Wie jedes Jahr spielen neben dem NFL-Spiel auch Weltstars eine riesige Rolle: Wer tritt auf, wer schreibt mit seinem Act Musik-Geschichte? Als Main-Act der Halftime-Show wird Usher sein Bestes geben. Dabei ist er ganz ehrfürchtig: "Es ist die größte Ehre meines Lebens, dass ich einen Super-Bowl-Auftritt auf meiner Wunschliste abhaken kann", so zitiert "Ran" den 44-jährigen Sänger. Noch ist aber nicht geklärt, ob Usher alleine auftritt oder ob es während seiner eigenen Show noch Gast-Auftritte anderer Stars geben wird. Klar ist, dass andere Weltstars das Rahmenprogramm bestreiten werden. Auch Superstar-DJ Tiesto wird beim NFL-Finale dabei sein. Er macht den Anfang und sorgt dafür, dass sich die Fans im Allegiant Stadium und die Spielern schon mal aufwärmen.

"Jedes Jahr versuchen wir, das Stadionerlebnis für unsere Fans zu verbessern, und bei unserem ersten Super Bowl in Las Vegas scheint es nur angemessen, das Erbe der ikonischen DJs in dieser Stadt zu würdigen, indem wir Tiesto bitten, seinen unverwechselbaren Stil zu unserem größten Event zu bringen", so Tim Tubito, der Director of Event Presentation and Content bei der NFL. Bereits vor der Halftime-Show wird in Las Vegas eine große Super-Bowl-Party gefeiert: Headliner der Pre-Game-Show, die offiziell Super Bowl LVIII TikTok Tailgate heißt, wird Sängerin Gwen Stefani sein. Eine besondere Ehre wird der Country-Sängerin und Schauspielerin Reba McEntire zuteil: Sie darf vor dem Spiel die Nationalhymne singen.