Aufruhr in Kroatien: Zwei Haie an diesem beliebten Badestrand gesichtet

In Vodice, Kroatien, sind offenbar zwei Haie gesichtet worden. Das zeigt zumindest ein Video, das momentan auf TikTok kursiert.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Vodice, Kroatien, wurden kürzlich zwei Haie nahe am Strand gesichtet.

Ein Video auf TikTok zeigte die Haie im seichten Wasser. Touristen filmten die Szene, blieben aber an Land.

Es handelte sich vermutlich um kleinere Blauhaie.

Ein entspannter Schwimmtag in Vodice, Kroatien, wurde kürzlich etwas aufregender als geplant. An einem beliebten Strand tauchten plötzlich zwei Flossen in Küstennähe auf. Das scheint man zumindest in einem Video zu sehen, das auf TikTok gepostet wurde.

In dem Clip sieht man zwei Tiere, die ziemlich nah am Ufer zu sehen sind. "Baby shark in vodice", zu Deutsch: "Baby Haie in Vodice" heißt es zu dem Post mit den Hashtags Vodice und Kroatien. Im Hintergrund hört man eine Frau auf Englisch "Geh nicht ins Wasser - da sind Haie drin" sagen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Haie in Kroatien: So reagierten die Urlauber

Es scheint, dass zwei kleine Haie, wahrscheinlich Blauhaie, entspannt im flachen Wasser spielen, ohne sich um die neugierigen Tourist:innen zu kümmern. Das berichtet die kroatische Website "Sibenski". Trotzdem habe es keine Panik unter den Tourist:innen gegeben - im Gegenteil, sie beobachteten und filmten das Ganze, entschieden sich aber dennoch dafür, nicht ins Wasser zu gehen. Sicher ist sicher!

Anzeige

Anzeige

So reagierten die TikTok-User auf die Haie in Kroatien

Die Reaktionen der TikTok-User auf das Video zeigen eine Mischung aus Faszination und Vorsicht. Viele User kommentierten, wie beeindruckend es sei, Haie in so flachem Wasser zu sehen, während andere ihre Besorgnis über die potenzielle Gefahr für die Tourist:innen äußerten. Einige fanden es mutig von den Urlauber:innen, die Situation aus der Ferne zu filmen, anstatt ins Wasser zu gehen.

"Das kann kein Hai sein. Haie leben in Kroatien weit im Meer draußen und attackieren nicht", kommentierte beispielsweise ein User. Ein anderer schrieb: "Also man kann überhaupt nicht erkennen, dass es ein Hai ist. Delphin oder ein anderer größerer Fisch" oder "Oh, ohhh" liest man da.

Anzeige

Anzeige

Haie in der Adria: So ist die Lage

In der Adria gibt es eine Vielzahl von Haiarten, jedoch sind die meisten davon klein und für Menschen ungefährlich. Laut der Deutschen Stiftung Meeresschutz gibt es dort etwa 30 Haiarten, von denen viele klein und unspektakulär sind. Kleinere Haie können gelegentlich in Badebuchten geraten, aber sie haben in der Regel mehr Angst vor den Menschen und flüchten, bevor es zu einem Kontakt kommt.

Die Sichtung von Haien in Küstennähe ist daher eher selten und stellt normalerweise kein ernsthaftes Risiko für Badegäste dar. Wenn in dem TikTok-Clip also wirklich Haie zu sehen waren, war dies ein ziemlich ungewöhnliches Ereignis, das gerade deshalb so viel Aufsehen erregte. Normalerweise sind solche Vorfälle nämlich eher die Ausnahme. Die meisten Haie in der Adria sind friedliche Meeresbewohner, die sich lieber von Menschen fernhalten.