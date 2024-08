Auftritt von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke in Jena vereitelt

Etwa 2.000 Demonstrant:innen haben in Jena einen Auftritt von Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke verhindert. Die Polizei setzte auch Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um Sitzblockaden aufzulösen.

Anzeige

Rund 2.000 Menschen haben nach ersten Schätzungen der Polizei in der thüringischen Stadt Jena gegen die AfD demonstriert und einen Auftritt von Landeschef Björn Höcke verhindert. Die Polizei habe auch Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt, um Sitzblockaden aufzulösen, sagte ein Polizeisprecher. Von Verletzten wusste er zunächst nichts.

Im Video: Kanzler Scholz über Björn Höcke - "Der Mann spricht wie ein Nazi"

Mehr Menschen als erwartet bei Anti-AfD-Demo

Ursprünglich sei geplant gewesen, dass Höcke bei einem Bürger:innengespräch in einem Stadtteilzentrum auftreten sollte. Aus Sicherheitsgründen sei Höckes Auftritt - nach Absprache mit dem Personenschutz - abgesagt worden, sagte der Polizeisprecher. Höcke sei schließlich nicht zum Veranstaltungsort gelangt - die Veranstaltung der AfD sei dann beendet worden. Die Gegendemonstrationen waren laut Polizei angemeldet - es seien aber ursprünglich weniger Menschen erwartet worden.

Anzeige

Anzeige

Im Video: INSA-Sonntagstrend - AfD mit Zuwachs kurz vor Landtagswahlen im Osten

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD steht in jüngsten Umfragen bei rund 30 Prozent und könnte somit stärkste Kraft werden. Das Landesamt für Verfassungsschutz stuft die AfD in Thüringen als gesichert rechtsextrem ein.