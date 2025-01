Aus für SD-Sender von ARD und ZDF: Das müssen Fernsehzuschauer nun beachten

Anzeige

In diesem Jahr kommt das Aus für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender (ÖR) ARD und ZDF – zumindest ihrer TV-Ausstrahlung in der Standard-Definition (SD). Die ARD hat die SD-Ausstrahlung bereits zum 7. Januar beendet. Seither wird nur noch in High Definition (HD) gesendet.

Auch alle dritten Programme, die per Satellit in SD ausgestrahlt wurden, hat der Rundfunkverbund abgeschaltet. Hierzu zählen unter anderem der NDR, SWR, WDR, MDR, BR, rbb und SR. In HD-Qualität sind diese aber weiterhin zu empfangen.

Das ZDF stellt seinen SD-Betrieb nach 15 Jahren dann am 18. November 2025 ein und wird von da an auch nur noch in hochauflösender Qualität senden. Hier werden künftig neben dem Hauptsender auch ZDFinfo, ZDFneo, 3sat und KiKA nur noch in HD zu empfangen sein.

Grund für die Abschaltung der SD-Sender

Der Grund für die Abschaltung der Senderausstrahlung in SD-Qualität liegt vor allem in der Technik. Neuere TV-Modelle unterstützen die Ausstrahlung der geringeren SD-Bildqualität nicht mehr, sodass das Bild unscharf bei den Fernsehzuschauer:innen ankommt.

Aber auch der Faktor Geld spielt hierbei eine Rolle. So werde "der Empfang in der geringeren SD-Qualität kaum noch genutzt", schreibt etwa das ZDF auf seiner Internetseite. Ebenso begründet dies auch der Rundfunkverbund. So habe nur "ein kleiner Teil der Fernsehhaushalte in Deutschland" SD "exklusiv genutzt". Daher kündigten beide Sender an, auch die Kosten für ihre Programmverbreitung zu senken, um so den "Anforderungen an eine wirtschaftliche Verwendung der Rundfunkbeiträge" nachzukommen.

Aber auch die Satelliten-Kapazitäten im Weltall (sogenannte Transponder) sowie die irdischen Personalkosten der Sendeanlagen sind sehr teuer. Mit der Abschaltung der SD-Programme könne so gespart werden. Zudem sinke auch der Strombedarf um die Hälfte, schreibt die "Tagesschau".

Die Bild- und Tonqualität ist in HD wesentlich besser im Vergleich zu SD - also "schärfere Bilder, mehr Farbbrillanz und beste Tonqualität", schreibt die ARD.

Empfang der ÖR-Fernsehsender

Zunächst sollten Fernsehzuschauer:innen, die noch nicht auf HD umgestellt haben, nicht erschrecken, dass auf dem gewohnten Sendeplatz der ARD in SD nur noch eine Hinweistafel mit Informationen zur Abschaltung zu finden ist. Ab Samstag (1. Februar) wird auf diesem Sendeplatz dann allerdings der Sender "Dokusat" übertragen, so die "Augsburger Allgemeine".

Zuschauer:innen, die weiterhin Zugang zu den ÖR-Programmen haben möchten, müssen meist einfach einen Sendersuchlauf mit dem jeweiligen Empfangsgerät (entweder Receiver oder Fernseher) starten.

Für den Empfang von HD-Programmen sind allerdings ein HD-fähiger Fernseher oder Receiver Voraussetzung. Falls der Fernseher oder der Receiver keine Ausstrahlung in HD unterstützen, bleibt nur die Anschaffung eines neuen Gerätes.