Aus nach nur zwei Jahren: Nestlé schmeißt veganes Kitkat aus den Regalen

Veganer:innen haben es oftmals schwer, eine passende Alternative bei Lebensmitteln zu finden. Eine davon verschwindet nun nach nur zwei Jahren wieder vom Markt.

"Have a Break - Have a Kitkat": Diesen berühmten Werbeslogan haben bestimmt noch viele im Ohr. Da dieser Schokoriegel von Nestlé schon jahrelang ein Verkaufsschlager ist, führte das Unternehmen daher im September 2022 auch eine vegane Variante in Deutschland ein. Doch diese hat bereits nach nur knapp zweieinhalb Jahren wieder ausgedient. Nun wird der Verkauf des veganen Schokoriegels eingestellt, berichtet die Lebensmittelzeitung (LZ).

Keine veganen Kitkat-Riegel mehr in den Regalen

Aus einer Pressemitteilung von Nestlé aus dem Jahr 2022 geht hervor, dass der Konzern den veganen Kitkat-Riegel in Hamburg für insgesamt 15 Länder produziert hat. Nun ist die vegane Variante in fast allen Ländern wieder vom Markt verschwunden. Lediglich in Großbritannien darf der Riegel noch bleiben.

Schon seit längerer Zeit sei das Produkt nicht mehr in den Regalen der Supermärkte oder in Online-Shops zu finden gewesen, berichtet "Utopia" und beruft sich auf die LZ.

Der vegane Kitkat-Schokoriegel wird nur noch in Großbritannien verkauft. © DenisMArt / Adobe Stock

"Klassische Schokoladenprodukte dominieren im Riegelsegment"

Für die Produktion des "Kitkat vegan"-Riegels wurden Reis und Mais als Milchalternativen eingesetzt. Dies würde - im Gegensatz zur Milchschokoladen-Variante - den CO₂-Fußabdruck um 18 Prozent senken. Das wiederum sollte dem Konzern dabei helfen, den Weg zur "Grünen Null" zu ebnen. Nestlé beabsichtigt, bis zum Jahr 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu produzieren.

Insgesamt sollten pro Produktionstag rund 800.000 Riegel der neuen Variante hergestellt werden. Mit der veganen Variation stellte das Unternehmen eine weitere Neuheit für die "internationale Bühne" vor.

"Klassische Schokoladenprodukte dominieren im Riegelsegment und sorgen für den größten Umsatzanteil. Wir haben uns daher entschlossen, 'Kitkat vegan' nicht mehr anzubieten", erklärt nun allerdings eine Pressesprecherin den Schritt von Nestlé.

Nischenprodukt: Vegane Schokoladenprodukte

In Deutschland leben etwas mehr als 84 Millionen Menschen. Obwohl Veganismus immer beliebter wird, ernähren sich bisher lediglich nur circa acht Millionen vegetarisch. Die Zahl der Veganer:innen liegt zwischen 900.000 und 1,5 Millionen Menschen, schreibt "Aktion Tier" und beruft sich auf eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach.

Zwar gehe der Trend weiter nach oben, dennoch seien rein pflanzliche Produkte im Bereich Schokoladenprodukte immer noch Nischenware. Daher liegt der Marktanteil von veganer Schokolade auch nur bei rund 1,6 Prozent, berichtet "Watson".

Dennoch setzen die Hersteller auf vegane Varianten. So hat beispielsweise erst kürzlich das italienische Unternehmen Ferrero eine vegane Nutella-Variante auf den Markt gebracht.