Die flugunfähige Aldabra-Weißkehlralle ging vor rund 136.000 Jahren mit dem Aldabra-Atoll unter. Nachdem das Atoll rund 118.000 Jahre später wieder aufgetaucht ist, siedelte sich dort die flugfähige Weißkehlralle an und verlor erneut die Flugfähigkeit.

Circa 118.000 Jahre später tauchte dieses wieder aus der Versenkung auf.

Daraufhin besiedelten die flugfähigen Weißkehlrallen erneut das Atoll und verloren wieder ihre Fähigkeit, zu fliegen.

Vor rund 136.000 Jahren lebte die Aldabra-Weißkehlralle (Dryolimnas cuvieri aldabranus) auf dem Aldabra-Atoll – einem Korallenatoll vor der Südostküste Afrikas.

Aufgrund einer Überschwemmung versank damals die Insel und mit ihr die Unterart des flugunfähigen Rallen, schreibt "Live Science". Seither galt diese Art als ausgestorben.

Erst rund 118.000 Jahre später tauchte das Atoll wieder aus dem Meer auf, und die flugfähige Weißkehlralle habe das Atoll erneut besiedelt und ihre Evolution begonnen. Das Erstaunliche daran sei, dass der Vogel dabei wieder flugunfähig wurde – so wie seinen Urahnen.

Dieselbe Vogelart zweimal flugunfähig

Dies fanden Forscher:innen heraus, nachdem diese Fossilien von Rallen auf Aldabra untersucht hatten und Beweise für eine flugunfähige Ralle auf dem Atoll gefunden waren, bevor dieses vor 136.000 Jahren unter den Wellen versank.

Die Wissenschaftler:innen identifizierten dabei zwei zeitlich voneinander getrennte Fossilienfundorte in Aldabran – die vor und nach dem Überschwemmungsereignis abgelagert wurden. Ihre Ergebnisse dokumentierten sie in einer Studie aus dem Jahr 2019 im Zoological Journal of the Linnean Society.

Wie die Forscher:innen herausgefunden haben, seien die "Beinfossilien von Rallen, die auf die Zeit vor etwa 100.000 Jahren datiert wurden, schwerer und robuster" als die von Weißkehlrallen, schreibt "Live Science" weiter.

Dies würde darauf hindeuten, "dass die Rallen auf dem Atoll schwerer wurden" und damit ihre Fähigkeit verloren, zu fliegen. Nach Ansicht der Studienautor:innen scheine die Flugunfähigkeit in dieser Umgebung eine nützliche Eigenschaft zu sein. So würden diese Vögel ihre Eier am Boden legen. Starke Beine seien demnach eine wichtige Eigenschaft, um direkt nach dem Schlüpfen herumlaufen können. Dies würde den Tieren das Überleben erleichtern. "Während sie wachsen, entwickeln sich bei den Rallen als Allerletztes die Brustmuskeln und die Flügelmuskeln", zitiert "Live Science" den Hauptautor Julian Hume, Paläontologe am Natural History Museum in London.

"Es gibt keinen anderen Fall, den ich finden kann, in dem dieselbe Vogelart zweimal flugunfähig geworden ist", bekräftigt Hume. So sei es nicht so gewesen, dass sich zwei verschiedene Arten ansiedelten und flugunfähig wurden, sondern es habe sich um ein und denselben Urvogel gehandelt.

Diesen Prozess nenne man "iterative Evolution". Eine sich wiederholende Entwicklung, oder in diesem Fall: zweimal von den Toten auferstanden.

Konkret bedeutet dies: Eine Art sterbe aus und im Nachhinein "kommt eine andere und entwickelt dieselben Merkmale, sodass sie fast identisch mit der ausgestorbenen Art ist", beschreibt "Live Science" den Vorgang.

Die Aldabra-Weißkehlralle

Die Aldabra-Weißkehlralle (Dryolimnas cuvieri aldabranus) ist etwa so groß wie ein Huhn. Sie hat einen rostroten Kopf und Brust sowie eine weiße Kehle. Der Rücken ist grau gefleckt.

Sie ist eine Unterart der Weißkehlralle (Dryolimnas cuvieri). Zudem ist sie der einzige lebende flugunfähige Vogel im Indischen Ozean, beschreibt "Live Science" das insektenfressende Tier.