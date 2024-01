Die absolute Horrorvorstellung: Im Bett während des Schlafs von einer Schlange gebissen zu werden. Passiert ist das jetzt einer Frau in Australien. Um das noch zu toppen: Es handelte sich bei der schlängelnden Angreiferin um eine der giftigsten Schlangen der Welt.

Allein die Vorstellung verursacht Gänsehaut: Eine schlafende Frau ist mitten im Schlaf von einer hochgiftigen Schlange gebissen worden. Das Tier gehört zu den giftigsten Exemplaren der Welt und ein Angriff endet in der Regel tödlich. In diesem Fall mit einer Ausnahme.

Der Biss dieser Schlangenart endet in der Regel tödlich

Im tropischen Bundesstaat Queensland in Australien leben viele Tiere, denen man nicht unbedingt begegnen möchte. Vor allem ist hier eine der giftigsten Schlangen der Welt beheimatet: Die Östliche Braunschlange. Eine Frau hat nun, während sie schlief, Besuch von einem dieser Exemplare bekommen und wurde gebissen. In Australien sterben jedes Jahr durchschnittlich ein bis zwei Menschen durch Schlangenbisse - die überwiegende Mehrheit in den vergangenen Jahren durch Angriffe der Östlichen Braunschlange, die fast im ganzen Land verbreitet ist.

Der Biss dieser Schlange endet in fast allen Fällen tödlich - die Frau jedoch hatte einen riesigen Schutzengel. Dank sofortiger Erstversorgung ihrer Familie, die zudem umgehend einen Rettungshubschrauber rief, ist sie zwar in einem ernsten, aber stabilen Zustand. "Die Angehörigen haben die Hand der Patientin sehr ruhig gehalten und mit einem Schlangenverband fest umwickelt, um eine Ausbreitung des Giftes in Richtung Körpermitte zu verhindern", wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) zitiert. Ein behandelnder Arzt meinte: "Meiner Erfahrung nach ist es sehr ungewöhnlich, im Schlaf gebissen zu werden". Er sprach von einer "furchterregenden Situation". Die örtlichen Notdienste allerdings verzeichnen aufgrund des warmen Wetters eine Zunahme von Schlangenbissen - in den vergangenen sieben Tagen soll es landesweit 30 Einsätze gegeben haben.