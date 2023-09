Australien schwitzt: Schlimmste Hitzewelle seit Jahren erwartet

Kaum hat sich der Winter in Australien verabschiedet, scheint das Land den Frühling überspringen zu wollen: Unter fast 40 Grad müssen die Bürger:innen an manchen Orten aushalten. Befürchtet wird jetzt schon eine heftige Buschfeuer-Saison.

In Australien ist direkt nach dem Winter eine Hitzewelle ausgebrochen. In manchen Teilen des Landes zeigen die Thermometer fast 40 Grad Celsius an. Entwarnung wird zumindest für die Hitze gegeben - es soll wieder kühler werden. Allerdings sehen die Behörden eine schlimme Buschfeuer-Saison im Anrollen.

Die Temperaturen spielen verrückt. Weltweit. In Australien klettert das Quecksilber vielerorts deutlich über den Durchschnittswert, der direkt nach Ende der Wintersaison üblich wäre. Bis zu 39 Grad Celsius werden aus weiten Teilen des Landes gemeldet. Vor allem in den Bundesstaaten Victoria, New South Wales und South Australia lägen die Temperaturen gebietsweise 10 bis 16 Grad über den Durchschnittswerten für September, berichtete der australische "Guardian". Auch die Weltstadt Sydney kann mit Rekordwerten mithalten: 30 Grad soll es derzeit heiß sein, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Angeblich soll es laut "Weatherzone" sogar noch heißer werden - das wäre dann eine "noch nie dagewesenen Hitzewelle zu Beginn der Saison".

Die Behörden befürchten, dass Australien womöglich die heftigste Buschfeuer-Saison seit dem verheerenden "Schwarzen Sommer" 2019-2020 bevorstehe. Damals hatten wochenlange Brände mehr als zwölf Millionen Hektar Land verwüstet und unzählige Tiere getötet.