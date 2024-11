Auto an Thülsfelder Talsperre gefunden - Polizei sucht nach vermisstem 69-Jährigen aus Cloppenburg

Zuletzt wurde Wolfgang Borrmann am Mittwoch gesehen, am Samstag wurde sein Auto gefunden. Nachdem eine großangelegte Suchaktion am Wochenende ohne Erfolg beendet werden musste, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Das Wichtigste in Kürze Seit vergangenen Mittwoch (6. November) wird der 69-jährige Wolfgang Borrmann aus Cloppenburg vermisst.

Eine umfangreiche Suche mit über 200 Einsatzkräften, Suchhunden und Drohnen blieb am Wochenende erfolglos.

Nun hat die Polizei ein Foto veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz, Suchhunde und Drohnen wurden für die Suche eingesetzt - doch bislang blieb sie erfolglos. Seit Mittwoch (6. November) wird Wolfgang Borrmann aus Cloppenburg in Niedersachsen vermisst. Nun soll auch die Öffentlichkeit helfen, den 69-Jährigen wiederzufinden, die Polizei hat ein Foto des Vermissten veröffentlicht.

Den Angaben zufolge wurde Borrmann zuletzt am Mittwoch gesehen. Im Anschluss an den Fund seines Autos am Samstag an der Thülsfelder Talsperre im Oldenburger Münsterland startete die Polizei dort am Wochenende einen großen Sucheinsatz.

Mehr als 200 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen, darunter die Polizei und Feuerwehr, sowie das Technische Hilfswerk (THW), das Rote Kreuz und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG). Such- und Polizeihunde nahmen die Fährte auf, Drohnen suchten nach dem Vermissten, auch Boote waren im Einsatz. Die Suche endete ergebnislos mit dem Einbruch der Dunkelheit.

Die Polizei setzt auf Hinweise

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wolfgang Borrmann ist Brillenträger, etwa 1,70 Meter groß und hat braune Augen sowie graue Haare. Sein Erscheinungsbild wird als gepflegt beschrieben.

Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04471) 18 600 entgegen.

