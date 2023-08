Bad Gastein: Heftiger Schlamm-Wasserfall nach Unwetter in Salzburg

Schwere Unwetter, die zu heftigen Bildern führen: Ein Starkregen hat Salzburg extrem zu schaffen gemacht. In einer Gemeinde gab es kurzzeitig sogar einen Schlamm-Wasserfall.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Österreich gibt es vielerorts Überschwemmungen und Sturzfluten.

Das Unwetter hinterlässt im Nachbarland Spuren.

An einem Ort entstanden so äußerst dramatische Bilder.

Neben Deutschland ist auch das Nachbarland Österreich schwer von den Folgen des Unwetters getroffen worden. An manchen Orten in Salzburg sei die Lage am Montag (28. August) "besonders bedrohlich" gewesen, berichtete "Puls24". Starkregen und Sturzfluten sorgten an mehreren Orten für unglaubliche Bilder.

Allen voran Bad Gastein. Der dortige weltberühmte Wasserfall war zwischenzeitlich nicht mehr zu erkennen. Vielmehr konnten Passanten eine Art braunen Schlamm-Wasserfall bewundern, der regelrecht endlos strömte. Jetzt gehen die Aufnahmen der Sturzflut in Bad Gastein viral.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Überschwemmungsgefahr an vielen Orten

Der österreichische Wetterdienst Geosphere hatte am Montag (28. August) mitgeteilt, dass bis zum Dienstag (29. August) aufgrund von Starkregen Überschwemmungen in Teilen des Landes zu erwarten seien. Entsprechend wurde zuletzt in mehreren Regionen die höchste Warnstufe ausgerufen. Besonders in Teilen Vorarlbergs, Salzburgs und Kärntens sei die Lage "äußerst angespannt", berichtete "MeinBezirk.at".

Auch in Tirol war die Lage laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) kritisch. Wegen der heftigen Regenfälle sei der Pegelstand bei Bächen und Flüssen so hoch gewesen wie seit Jahrzehnten schon nicht mehr.