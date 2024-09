Bad Reichenhall von Erdbeben erschüttert: Ewa 15.000 Menschen betroffen

Im idyllischen Bad Reichenhall bebte die Erde. Insgesamt könnten etwa 15.000 Menschen die Erschütterungen zu spüren bekommen haben.

Gegen 20:21 Uhr hat am Samstag (21. September) ein Erdbeben die Stadt Bad Reichenhall in Bayern erschüttert. Mit einer Stärke von 2.1 könnten rund 15.000 Personen in und um die Stadt Erschütterungen zu spüren bekommen haben. Wie "Erdbebennews" vermeldet, gab es keine Schäden an Gebäuden und Häusern.

Dauerregen möglicher Grund für das Beben

Grund für das Erdbeben könnte laut Bericht der anhaltende Regen in der Region sein. Bereits vor den Erschütterungen am Samstag sei es in der Region um den Hochstaufen zu einer vermehrten Mikroebenenaktivität gekommen. Bei starken Niederschlägen würde das Wasser in tiefe Gesteinsschichten eindringen und dort als eine Art Schmiermittel fungieren. Das löse tektonische Spannungen, die sich als Erdbeben der Stärken 1 bis 2 auswirkten.

