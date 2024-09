Badeunfall bei Neuburg: Zweiter Vermisster tot aus der Donau geborgen

Zwei Männer werden nach dem Schwimmen in der Donau vermisst. Einer wurde bereits tot geborgen. Nun wurde eine zweite Leiche entdeckt.

Ein beim Schwimmen vermisster Mann ist in Oberbayern tot aus der Donau geborgen worden. Es sei der seit vergangenem Freitag (6. September) vermisste 20-Jährige, teilte die Polizei mit.

Der 20-Jährige war am Freitag zusammen mit zwei anderen Männern in Neuburg an der Donau in dem Fluss Schwimmen gegangen und in Not geraten. Ein Mann konnte gerettet werden.

Ein 22-Jähriger war am Montag (9. September) tot an der Staustufe Bergheim bei Ingolstadt geborgen worden. Dort entdeckte eine Streife in der Nacht zu Dienstag (10. September) schließlich auch den zweiten Toten.