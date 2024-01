Flugzeugabsturz in Thailand: Bauer rettet Deutschen aus Wrack

Thailand: Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte am Samstag (13. Januar) ein Ultraleichtflugzeug in der Nähe des Urlaubsortes Pattaya ab. Der österreichische Pilot starb noch vor Ort. Sein deutscher Begleiter wurde von einem thailändischen Viehhirten gerettet.

Ein österreichischer Pilot kam am Samstag beim Absturz seines Ultraleichtflugzeugs in Thailand ums Leben. Der einzige Passagier wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Deutsche erlitt unter anderem schwere Brüche an beiden Knöcheln und stehe unter Schock, so die "Pattaya Mail".

Notlandung auf einem Feld bei Pattaya

Vermutlich versuchte der 50-jährige Pilot in einem Feld in der Nähe des Urlaubsortes Pattaya notzulanden, schreibt die Zeitung "The Nation". Als die Maschine Feuer fing, sei ein 64-jähriger Viehhirte herbeigeeilt, um den überlebenden deutschen Passagier aus dem brennenden Wrack zu ziehen. Herbeigerufene Notärzte hatten Erste Hilfe geleistet, bevor der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch andere Anwohner kamen dem Opfer zur Hilfe.

Fotos vom Unfallort zeigen das völlig zerstörte Flugzeugwrack. Die Behörden nahmen Ermittlungen zur Unfallursache auf.

