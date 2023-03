Ist das Gehalt angemessen oder sollte doch noch einmal mit dem Chef verhandelt werden? Der "kununu Gehaltscheck 2023" gibt eine grobe Richtung, wie hoch der durchschnittliche Bruttoarbeitslohn in den 16 deutschen Bundesländern ist. Zudem wurden 20 große Städte unter die Lupe genommen.

Das Wichtigste in Kürze Im "kununu Gehaltscheck 2023" wurden die Gehälter in Deutschland ausgewertet.

Der bundesweit durchschnittliche Verdienst liegt bei 48.538 Euro brutto im Jahr.

Im Städtevergleich führt München mit jährlich 57.196 Euro brutto.

Wer verdient wo am meisten? Eine Frage, die sich Arbeitnehmer: innen bestimmt immer wieder stellen. Der "kununu Gehaltscheck 2023" hat die 20-Top-Städte sowie alle Bundesländer nach dem durchschnittlichen monatlichen Bruttolohn aufgelistet. Der Gehaltscheck basiert auf einer Auswertung von mehr als 566.000 Gehaltsangaben. Davon sind über 500.000 aus dem Jahr 2022, wie "Bewerbung.com" erklärt.

Abgegebene Gehaltsangaben, die nicht innerhalb eines vorher definierten Gehaltsbandes lagen, wurden zur Qualitätssicherheit aussortiert. Zudem wurden nur alle Gehaltsangaben von Vollzeitbeschäftigten berücksichtigt. In die Auswertung nicht mit aufgenommen wurden auch Mitarbeiter:innen in Teilzeit, Auszubildende und Praktikant:innen.

Ergebnis des Gehaltchecks

Im Durchschnitt liegt der jährliche Bruttoverdinest in Deutschland bei 48.538 Euro.

In Hessen verdienen Arbeitnehmer:innen durchschnittlich mit 53.295 Euro brutto pro Jahr am meisten. Das sind 4.757 Euro mehr als der deutschlandweite Durchschnitt. Den geringsten Brutto-Arbeitslohn erhalten Angestellte in Mecklenburg-Vorpommern mit 38.186 Euro.

Im Städte-Vergleich führt allerdings die bayrische Landeshauptstadt München. Hier erhalten Beschäftigten durchschnittlich 57.196 Euro brutto pro Jahr. Dementsprechend ist dort auch die Gehaltszufriedenheit mit 64,1 Prozent auch am höchsten.

Geschlechterspezifisch betrachtet liegen Frauen mit einem Durchschnittsgehalt von 43.436 Euro aber immer noch weit hinter Männern – diese erhalten 51.651 Euro jährlich.

Die deutschen Top-20-Städte

München: 57.196 Euro Frankfurt am Main: 56.672 Euro Stuttgart: 56.446 Euro Bonn: 52.568 Euro Düsseldorf: 52.189 Euro Köln: 51.390 Euro Hamburg: 51.355 Euro Nürnberg: 50.157 Euro Hannover: 48.936 Euro Münster: 48.778 Euro Berlin: 48.729 Euro Essen 48.524 Euro Wuppertal: 48.459 Euro Bielefeld: 48.378 Euro Dortmund: 46.672 Euro Duisburg: 45.913 Euro Bremen: 45.812 Euro Bochum: 43.825 Euro Dresden: 42.340 Euro Leipzig: 41.556 Euro

Bundesländer in Gehaltsvergleich