Bayern: Tödliche Tortellini? Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Mehrere Menschen klagten über Unwohlsein, nachdem sie in einem Restaurant im Landkreis Schwandorf Tortellini verspeist hatten. Ob ein Todesfall ebenfalls mit dieser italienischen Spezialität zu tun hatte, wird noch ermittelt.

Das Wichtigste in Kürze

Alle erkrankten Gäste hatten das Gleiche bestellt: Tortellini.

Nun wird ermittelt, ob die Ware bereits beim Eintreffen verdorben war oder ob Hygienemängel vorlagen.

Im bayerischen Landkreis Schwandorf kam es zu einem tragischen Vorfall, nachdem Restaurantbesucher:innen einer Trattoria Tortellini gegessen hatten. Mehrere Gäste erkrankten daraufhin und klagten nach dem Verzehr der Teigtaschen über Erbrechen und Übelkeit.

Eine Frau Mitte 40 starb wenige Tage nach dem Besuch in der italienischen Gaststätte, wie die "Mittelbayerische Zeitung" zuerst berichtete. Nun steht der Verdacht der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung im Raum, zu dem die Polizei ermittelt.

Verdorbene Tortellini oder Hygienemängel?

Demnach sei es möglich, dass die in der betroffenen Trattoria servierten Tortellini bereits verdorben gewesen sein könnten - noch bevor sie das Lokal erreicht hätten. Denn offenbar waren diese nicht hausgemacht, sondern wurden fertig geliefert und von einem Großhändler bezogen, wie der Anwalt des Restaurantbetreibers gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR) erklärt. Daher stehe nun auch der Pasta-Hersteller im Mittelpunkt der Ermittlungen.

Allerdings habe die Polizei bisher noch keine konkreten Hinweise, die auf bereits verdorbene Ware hindeuten. Im Laufe der Woche werden erste Laborergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung erwartet, die Aufschluss sowohl über die Erkrankungen als auch über die Ursache des Todes der Frau bringen sollen, teilte ein Sprecher der Polizei Oberpfalz gegenüber dem BR mit.

Zudem gebe es noch keinen Nachweis, dass der Tod der Frau mit dem Verzehr der Tortellini in Verbindung steht - lediglich einen Verdacht. Hier ermitteln die Kriminalpolizei Amberg und die Staatsanwaltschaft weiterhin. Wie ein Sprecher betont, seien aber Todesfälle infolge einer Lebensmittelvergiftung eher selten.

Wie ein Sprecher des Landkreises Schwandorf berichtet, habe es bei früheren Kontrollen aber auch Mängel in der Trattoria gegeben. So sei das italienische Restaurant bereits in der Vergangenheit negativ aufgrund von kleineren Hygieneverstößen aufgefallen. Diese seien allerdings nicht so drastisch gewesen, dass das Gasthaus habe schließen müssen.

Zurzeit allerdings bleibe die Trattoria zunächst auf freiwilliger Basis des Besitzers geschlossen.

Wann kommt es zu Restaurantschließungen?

Gibt es keine Hinweise oder Beschwerden hinsichtlich Hygienemängeln, kontrolliert die Lebensmittelüberwachung in der Regel alle 12 bis 18 Monate die Restaurants.

Eine Gaststätte wird im Normalfall nur von den Behörden geschlossen, wenn eine unmittelbare Gefahr - beispielsweise aufgrund von Schädlingsbefall oder dem Umgang mit stark verdorbenen Lebensmitteln - für die Verbraucher:innen besteht, so der BR.

Symptome einer Lebensmittelvergiftung können Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe und Durchfall sein. Insbesondere rohes oder nicht ausreichend gegartes Fleisch, Geflügel, Fisch sowie Eier und Blattsalate zählen zu den Risikolebensmitteln.