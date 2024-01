Bericht: Galeria Karstadt Kaufhof muss erneut Insolvenzantrag stellen

Galeria Karstadt Kaufhof plant offenbar, erneut Insolvenz anzumelden. Das berichtet die Nachrichtenplattform "ntv". Es ist das dritte Mal, dass die Warenhauskette zahlungsunfähig ist.

Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will offenbar am Dienstag (9. Januar) Insolvenz anmelden. Das berichtet die Nachrichtenplattform "ntv" unter Berufung auf das Umfeld von Signa-Gründer René Benko. In den vergangenen Jahren war Galeria Karstadt Kaufhof bereits zweimal zahlungsunfähig - es wäre demnach der dritte Insolvenzantrag für das Unternehmen.

Insolvenz wegen ausbleibender Hilfszahlung

Galeria, das zur österreichischen Signa-Holding gehört, sollte durch das Benko-Unternehmen eine Hilfszahlung in Höhe von 200 Millionen Euro erhalten. Die Insolvenz der Signa-Gruppe macht eine Auszahlung des Betrages sehr unwahrscheinlich.

Der Betriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof hält die Kaufhauskette trotz der Turbulenzen der Konzernmutter für zukunftsfähig. "Dass nun die Kerngesellschaften der Signa-Gruppe insolvent sind, bedeutet, dass wir uns von der Signa-Gruppe und ihren Interessen befreien können", sagte Betriebsratschef Jürgen Ettl am Sonntag (7. Januar) der "Wirtschaftswoche". Finde sich ein neuer Eigentümer, der "ebenso wie wir ein Interesse daran hat, dass es Galeria gut geht, ist das Unternehmen zukunftsfähig".

