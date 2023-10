Berlin-Neukölln brennt die zweite Nacht: Polizisten bei Pro-Palästina-Demo verletzt

Der blutige Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel hat das Land und die Welt geschockt. Das ganze Ausmaß der Gräueltaten wird immer sichtbarer. Alle Reaktionen und Stimmen aus Deutschland und der Welt im Ticker.

Anzeige

+++ 19. Oktober, 00:40 Uhr: Obwohl pro-palästinensische Demonstrationen verboten wurden, kam es in Berlin-Neukölln am Abend erneut zu Menschenansammlungen und stundenlangen Auseinandersetzungen. Die Polizei berichtete von einer aufgeheizten Atmosphäre auf der Sonnenallee, die erst spät in der Nacht langsam abklang. Es kam zu Vorfällen, bei denen Steine und Flaschen auf Polizeibeamt:innen geworfen und Pyrotechnik abgebrannt wurden, wie die Polizei auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte. Einem Polizeisprecher zufolge wurden einige Einsatzkräfte dadurch verletzt. Vorläufigen Angaben zufolge blieben die meisten weiter im Dienst.

Ein dpa-Reporter sprach am Abend von einer aggressiven Stimmung und Dutzenden Festnahmen. Ihm zufolge skandierten die Menschen vor allem "Free free palestine" und "Viva viva palestina". Die Polizei teilte weiter auf X mit: "Wir sehen, wie Menschen wahllos Gegenstände auf die Straße werfen, anzünden und sich dabei filmen und feiern." Durch Würfe von Pyrotechnik sei ein Feuer auf einem Balkon entstanden, das Polizisten gelöscht hätten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In der Sonnenallee sind in der Nacht zu Donnerstag außerdem mehrere Autos und ein Lastwagen in Flammen aufgegangen. Die Fahrzeuge würden durch die Feuerwehr gelöscht, wie ein Sprecher des Berliner Lagezentrums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ein dpa-Reporter sprach von vier ausgebrannten Autos und einem Kleintransporter. Für den Brand waren nach Einschätzung des Lagezentrums Personen verantwortlich, die ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck hätten bringen wollen.

Es ist die zweite Nacht hintereinander, bei der es in Neukölln zu Ausschreitungen kam. In den zurückliegenden Stunden seien Polizisten durch Steine, brennende Flüssigkeiten und "Widerstandshandlungen" verletzt worden, teilte die Polizei Berlin in der Nacht zu Donnerstag auf "X", ehemals Twitter, mit. Die Menschen zogen nach Angaben des Lagezentrums in der Nacht weiter.

Scholz sichert Ägypten Hilfe bei Bemühung um Geisel-Freilassung zu

+++ 18. Oktober, 13:31 Uhr: Politiker:innen im In- und Ausland haben mit Entsetzen auf den Raketenangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen reagiert, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. "Ich bin entsetzt über die Bilder, die uns von der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza erreichen", schrieb Scholz auf der Internet-Plattform X. "Unschuldige wurden verletzt und getötet. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer." Macron schrieb - ebenfalls auf X: "Nichts kann einen Angriff auf ein Krankenhaus rechtfertigen. Nichts kann es rechtfertigen, Zivilisten ins Visier zu nehmen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Scholz sichert Ägypten Hilfe bei Bemühung um Geisel-Freilassung zu

+++ 18. Oktober, 11:45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi Hilfe aus Deutschland bei den Bemühungen um eine Freilassung der von der islamistischen Hamas in Israel entführten Geiseln zugesagt. "Wir bemühen uns nach Kräften, ihre Freilassung zu erreichen", sagte Scholz in Kairo in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit al-Sisi. Weiter betonte er, eine solche Freilassung müsse "ohne Bedingungen" geschehen. "Diese berührenden Gespräche, die ich mit einigen der Angehörigen führen kann, haben mich noch mal in dieser Priorität sehr bestärkt."

Auch forderte der Bundeskanzler rasche humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. "Die Palästinenser sind nicht Hamas. Und die Hamas hat kein Recht, für die Palästinenser zu sprechen", stellte er klar. Dem ägyptischen Staatschef versicherte er: "Wir lassen die Menschen nicht allein. Die Bundesregierung wird ihr humanitäres Engagement für Gaza fortsetzen, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern."

Bundeskanzler Scholz (Bild) sprach mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi über die Situation in Israel und Gaza. © Michael Kappeler/dpa Pool/dpa

Anzeige

Mann schießt Feuerwerk auf Hebräisch sprechendes Paar

+++ 17. Oktober, 14:37 Uhr: Während des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Organisation Hamas sind in Berlin weitere Straftaten gegen jüdische oder israelische Menschen und Symbole verübt worden. In Neukölln warf ein Mann am Montagabend einen Feuerwerkskörper auf ein Paar, das sich nach seinen Angaben auf Hebräisch unterhalten hat, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Täter soll Arabisch gesprochen haben.

Erneut ist auch eine israelische Flagge beschädigt worden. Ein Hausmeister hisste sie am Montagvormittag vor dem Rathaus in Moabit und wurde dabei von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt. Anschließend versuchten zwei Täter, die Flagge herunterzureißen, wodurch sie beschädigt wurde. Am Wochenende war es vor dem Rathaus Neukölln zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, dort wurde die Fahne heruntergerissen.

In Gesundbrunnen beschlagnahmte die Polizei eine verbotene Fahne der Hisbollah-Miliz, die an einem Balkon hing. Der Bewohner sagte der Polizei, dass er das Verbot nicht gekannt habe.

Baerbock drängt auf Hilfe für Gaza

+++ 17. Oktober, 12:07 Uhr: Angesichts der sich verschärfenden humanitären Lage hat Außenministerin Annalena Baerbock schnelle Hilfe für die Menschen im Gazastreifen gefordert. "Es kommt nicht nur auf jeden Tag, es kommt mittlerweile auf Stunden an, dass nicht nur die Wasserversorgung wieder steht, sondern dass auch Lebensmittel, Medikamente nach Gaza kommen können", sagte die Grünen-Politikerin in Moldau. Sie ergänzte: "Die Lage in Gaza ist hochdramatisch."

Annalena Baerbock und Robert Habeck vor Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt. © Michael Kappeler/dpa

Die humanitäre Hilfe sei nicht nur zentral für die Menschen in Gaza, "sondern auch für unsere Glaubwürdigkeit als internationaler Akteur" in der Nahost-Region, sagte Baerbock. Vor diesem Hintergrund und angesichts der uneingeschränkten Solidarität mit Israel müsse man "alles dafür tun, dass es nicht zu einem Flächenbrand in der Region" komme.

Anzeige

Anzeige

Habeck: Wer Hamas-Terror feiert, muss Konsequenzen spüren

+++ 17. Oktober, 11:40 Uhr: Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat Konsequenzen für die Verbreitung von Antisemitismus auf deutschen Straßen gefordert. Der Wirtschaftsminister sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: "Die ganz große Mehrheit der Muslime in Deutschland blickt mit der gleichen Abscheu auf die Massaker der Hamas. Aber: Wer den Terror der Hamas in Deutschland öffentlich feiert und Antisemitismus verbreitet, der muss Konsequenzen spüren." Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) habe ja auch bereits Konsequenzen angekündigt. "Die müssen jetzt schnell folgen."

Faeser hatte angekündigt, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Hamas-Unterstützern zu nutzen. Seit dem Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober mit Hunderten Toten kam es mehrfach zu pro-palästinensischen Demonstrationen, bei denen zum Teil einige Teilnehmer die islamistische Hamas bejubelten.

"Schutz von Einrichtungen verstärkt": Jüdische Gemeinde lobt Polizei

+++ 16. Oktober, 15:28 Uhr: Nach den jüngsten Spannungen im Nahen Osten hat sich die Berliner Jüdische Gemeinde erfreut über den Schutz jüdischer Einrichtungen in der Hauptstadt gezeigt. "Der Schutz der jüdischen Einrichtungen wurde sichtbar und unsichtbar verstärkt", teilte der Gemeindevorsitzende Gideon Joffe gegenüber der dpa mit.

Joffe würdigte die Kooperation mit den Sicherheitsbehörden. Die Zusammenarbeit "laufe gut". Die Behörden seien in Alarmbereitschaft.

Der Gemeindevorsitzende kommentierte auch das Vorgehen gegen pro-palästinensische Demos. "Die Demokratie hat in den letzten Tagen gezeigt, dass sie wehrhaft sein kann", unterstrich er. "Dafür möchten wir uns ausdrücklich bei der Berliner Polizei und bei der Polizeipräsidentin persönlich bedanken."

Linken-Chefin Wissler kritisiert geplante israelische Bodenoffensive

+++ 16. Oktober, 15:05 Uhr: Die geplante israelische Bodenoffensive sorgt bei der Linkspartei für Unmut. "Wir sind der Meinung, dass die Bodenoffensive, wie sie geplant ist, natürlich die große Gefahr birgt, dass es sehr viele zivile Opfer geben wird", so Parteichefin Janine Wissler. "Das Problem ist, dass am Ende die Leidtragenden eben die Menschen sind, die nicht fliehen können, die Zivilbevölkerung. Deswegen halten wir das nicht für den richtigen Schritt."

Die Linkspolitikerin übte scharfe Kritik an den Terrorattacken der Hamas. Es sei überdies dramatisch, dass sich Juden in Deutschland unsicher fühlten. "Wir dürfen die Debatte nicht umdrehen und gegen Eingewanderte stellen", forderte sie.

Wissler sprach sich auch gegen ein Pauschalverbot von pro-palästinensischen Demos aus. Es gehe um Grundrechte, deshalb müssten die Einzelfälle sehr differenziert untersucht werden.

Biden warnt Israel vor Besetzung des Gazastreifens

+++ 16. Oktober, 13:40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat mit Blick auf eine mögliche Besetzung des Gazastreifens durch Israel von einem "großen Fehler" gesprochen. "Die extremen Elemente der Hamas repräsentieren nicht das gesamte palästinensische Volk. Und ich denke, es wäre ein Fehler von Israel, Gaza erneut zu besetzen", erklärte er in der CBS-Nachrichtensendung "60 Minutes".

Bezüglich der Angriffe auf Hamas-Ziele kam vom US-Staatsoberhaupt jedoch weiter Rückendeckung für Tel Aviv. "Hineinzugehen und die Extremisten auszuschalten", sei notwendig.

Biden bekräftigte zudem, dass die Terrorgruppe Hamas komplett vernichtet werden müsse. "Aber es muss eine palästinensische Autorität geben. Es muss einen Pfad zu einem palästinensischen Staat geben", fügte der 80-Jährige hinzu.

Bidens Außenminister Antony Blinken hat indes einer möglichen Ausweisung von Palästinenser:innen aus dem Gazastreifen eine Absage erteilt. Sowohl der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas als auch andere Spitzenvertreter:innen in der Region hätten erklärt, "dass diese Idee keine Chance hat und wir sie daher nicht unterstützen".

"Unerträgliche Bilder": Berliner Polizei nach Ansturm auf Palästina-Demo überrascht

+++ 16. Oktober, 12:40 Uhr: Nach einer pro-palästinensischen Demonstration mit Hunderten Teilnehmern hat sich die Berliner Polizei überrascht von dem Ansturm gezeigt. "Die Polizei und ich hätten gerne diese unerträglichen Bilder verhindert am Potsdamer Platz", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Innenausschuss.

Ursprünglich waren nur 50 Teilnehmer zu der Palästina-Demo am Sonntag (15. Oktober) angemeldet. Innerhalb kurzer Zeit mobilisierten sich jedoch Hunderte im Netz und nahmen an der Demo teil. Die Teilnehmerzahl stieg auf über 1000 an. Laut dpa trug ein Teil der Demonstranten israelkritische Plakate.

Nach der Demo kam es zu insgesamt 155 Festnahmen, 80 Strafanzeigen und 68 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen das Demonstrationsrecht. Von 800 Polizisten im Einsatz seien 24 verletzt worden.

"Schwierigste Momente werden noch kommen": Alarmruf von SPD-Innenpolitiker

+++ 16. Oktober, 10:10 Uhr: Der SPD-Innenpolitiker Martin Matz hat vor den Auswirkungen der Spannungen im Nahen Osten auf Deutschland gewarnt. "Hier bei uns werden die schwierigsten Momente sicher noch kommen, die haben wir noch nicht gesehen", sagte er im RBB-Inforadio.

Matz verwies dabei besonders auf die Gefahr des Antisemitismus hierzulande hin. Antisemitismus und Hassäußerungen im Internet müssten verfolgt werden, forderte er. Manche Autoren im Netz seien "bekannte Menschen mit vielen Followern, und nicht alles, was gesagt wird, ist auch zulässig".

Die SPD warnt mit Blick auf antisemitische Ressentiments auf deutschen Straßen vor den Auswirkungen der Spannungen im Nahen Osten auf Deutschland. © Moritz Frankenberg/dpa

Kanzler reist nach Israel

+++ 16. Oktober, 09:30 Uhr: Bundeskanzler Scholz reist am Dienstag (17. Oktober) nach Israel. Das erfuhr der Sender n-tv eigenen Angaben zufolge aus Regierungskreisen.

Zuvor war bereits am Freitag (13. Oktober) Bundesaußenministerin Baerbock zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. Dort hatte sie wiederholt die Angriffe der Terrorgruppe Hamas scharf kritisiert und ihre Unterstützung für Tel Aviv kundgetan.

Inmitten der Bodenoffensive? Biden erwägt Besuch in Israel

+++ 16. Oktober, 07:11 Uhr: Nach dem Hamas-Terror gegen Israel und inmitten der Erwartung einer israelischen Bodenoffensive im palästinensischen Gazastreifen will US-Präsident Joe Biden möglicherweise Israel besuchen. Biden ziehe eine Reise in den kommenden Tagen in Betracht, berichteten US-Medien wie das Portal Axios am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Quellen in der israelischen und US-amerikanischen Regierung. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe Biden während eines Telefonats am Samstag nach Israel eingeladen. Die endgültige Entscheidung über eine Reise sei aber noch nicht getroffen, hieß es weiter.

Andere hochrangige Mitglieder der US-Regierung sind oder waren bereits in der Krisenregion. Nach den Angriffen der islamistischen Hamas-Terroristen schickte Biden seinen Außenminister Antony Blinken nach Israel und in weitere Länder in der Region. Blinken wollte auch an diesem Montag wieder Termine in Israel wahrnehmen. Auch Verteidigungsminister Lloyd Austin war am Freitag zu Gesprächen in Israel.

"Kein direkter Kontakt" zu deutschen Geiseln

+++ 15. Oktober, 23:12 Uhr: Die Bundesregierung hat nach Aussage von Außenministerin Annalena Baerbock weiterhin "keinen direkten Kontakt" zu den im Gazastreifen festgehaltenen deutschen Geiseln. "Das war eines der Hauptthemen bei meinem Besuch in Israel und auch bei meinem Besuch danach in Ägypten", sagte die Grünen-Politikerin am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Ziel der Bundesregierung sei es dabei zum Beispiel, Lebenszeichen zu bekommen.

Sie habe sich daher auch an den Emir von Katar gewandt, weil das Land ebenso wie die Türkei über Kanäle zur Hamas-Führung verfüge. Es solle deutlich gemacht werden, "dass es hier um deutsche Geiseln geht". Dazu seien auch Fotos zur Verfügung gestellt worden, damit die Hamas-Terroristen die Betroffenen erkennen könnten. In ihrem Ministerium sei ein Team rund um die Uhr mit dem Schicksal der deutschen Geiseln beschäftigt, betonte Baerbock. Unter den rund 150 Geiseln wird nach früheren Angaben auch eine einstellige Zahl von deutschen Doppelstaatlern vermutet.

Ein Sprecher der israelischen Armee, Arye Sharuz Shalicar, deutete in der Sendung an, dass sich die Geiseln in zum Teil 30 bis 40 Meter tiefen Tunneln im Gazastreifen befinden könnten: "Das ist ein ziemlich gruseliges Szenario." Unter den Entführten befänden sich sehr viele Kinder, darunter auch ein neun Monate altes Baby. Die Menschen waren bei den Anschlägen der Terrorgruppe Hamas am vergangenen Samstag verschleppt worden.

Israels Finanzminister: Es gibt keine Budgetgrenze für Militär und Hamas-Opfer

+++ 15. Oktober, 22:17 Uhr: Der Kampf Israels gegen die Hamas wird Finanzminister Besalel Smotrich zufolge nicht am Geld scheitern. Die Wirtschaft sei stark, alle Kampfhandlungen könnten finanziert werden, sagte er am Sonntag. "Ich habe eine unzweideutige Anweisung gegeben, dass es keine Budgetgrenze gibt." Dies gelte für das Militär, die Sicherheitsdienste und die Unterstützung der Opfer der radikal-islamischen Hamas-Miliz, die am 7. Oktober einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hatte. Die Prioritäten in den Haushalten für 2023 und 2024 würden entsprechend geändert.

Notenbankchef Amir Jaron sagte, die finanziellen Auswirkungen seien beherrschbar, weil Israel mit soliden Finanzen in den wieder aufgeflammten Konflikt gehe. Die Wirtschaft sei derzeit stark und stabil. Sie habe sich schon in der Vergangenheit von schwierigen Phasen wieder erholen können. Konkrete Schätzungen zu den finanziellen Folgen seien aber noch schwierig. Viel hänge von der Dauer und Intensität des Konflikts ab. Der Schuldenstand liege unterhalb von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung - wenig im internationalen Vergleich. Das Haushaltsdefizit sei zuletzt auch 2024 mit rund 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung erwartet worden.

Joe Biden: USA können Ukraine und Israel militärisch unterstützen

+++ 15. Oktober, 21:51 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat zugesichert, dass Amerika sowohl die Ukraine als auch Israel militärisch unterstützen kann. "Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, um Gottes Willen, die mächtigste Nation (...) in der Geschichte der Welt", sagte Biden in einem Interview mit dem Sender CBS. Die US-Regierung könne sich um beides kümmern und trotzdem die Fähigkeiten zur allgemeinen Verteidigung des eigenen Landes aufrechterhalten. "Wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben eine Verpflichtung", betonte er. "Und wenn wir es nicht machen, wer dann?" Das Gespräch wurde am Freitag aufgezeichnet und sollte am Sonntagabend (Ortszeit) vollständig ausgestrahlt werden.

Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin betonte zuletzt: "Wir werden fest an der Seite Israels stehen, während wir die Ukraine weiterhin unterstützen." Die USA haben seit dem Beginn des Kriegs der Ukraine knapp 44 Milliarden Dollar (rund 42 Milliarden Euro) an Unterstützung zugesagt. Auch Israel unterstützen die USA als wichtigster Verbündeter mit Milliardensummen - ein beachtlicher Teil davon geht in Raketen.

Biden hatte vor einigen Tagen angekündigt, den US-Kongress um zusätzliches Geld für Israel zu bitten. Das Weiße Haus hat bereits weitere Mittel für die Ukraine beim Parlament beantragt. Dort herrscht im Moment aber Stillstand, da sich die Republikaner nicht auf einen Vorsitzenden für das Repräsentantenhaus einigen können. Solange lange liegt die gesetzgeberische Arbeit auf Eis.

Irans Außenminister: "Jeder hat die Hand am Abzug"

+++ 15. Oktober, 17:59 Uhr: Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian forderte Israel in einem Interview mit dem Sender Al-Dschasira auf, nicht weiter gegen den Gazastreifen vorzugehen. "Wenn die Aggression gegen Gaza nicht beendet wird, sind weitere Fronten in diesem Krieg nicht auszuschließen", sagte er. Der Iran könne in dieser Situation nicht als Zuschauer am Rande stehen. Am Freitag war der Minister mit dem Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, zusammengekommen. "Jeder hat Szenarien entworfen, und jeder hat die Hand am Abzug", warnte der Minister.